Cameroun: Usage responsable des réseaux sociaux - Le Minpostel sensibilise les jeunes

Mercredi dernier à Yaoundé, le ministre Minette Libom Li Likeng leur a rappelé l'importance de l'usage responsable de ces outils.

Plus de 800 jeunes sensibilisés sur les risques et les opportunités de l'utilisation du Smartphone et des réseaux sociaux. C'était mercredi dernier à Yaoundé, dans le cadre de la campagne de sensibilisation citoyenne et d'éducation à l'usage responsable des outils des Technologies de l'information et de la communication (TIC), prescrite par le chef de l'Etat et initiée par le ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel).

Mercredi dernier donc, élèves, étudiants, jeunes sans emplois ont été mobilisés sur deux sites : le Club Camtel et la salle de conférence du Minpostel. En donnant le coup d'envoi de la rencontre, le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng a présenté les opportunités qu'offrent les TIC. D'après le Minpostel, les TIC font de plus en plus partie des activités administrative, éducative, commerciale et même ludique. Elles participent au développement économique des nations.

« Pour ce qui est du Cameroun, le numérique constitue aujourd'hui une opportunité pour accélérer le développement de notre pays. Il donne l'occasion aux jeunes de s'insérer dans le milieu professionnel », a-elle fait savoir. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter qui se sont développés à grande vitesse au cours des dernières années sont très connus des jeunes. Notamment parce qu'ils sont un moyen de divertissement et de communication instantanée.

Bien qu'elle constitue une belle opportunité, l'utilisation des nouvelles technologies comporte certains risques. Le experts en TIC révèlent qu'aujourd'hui, tout jeune détenteur d'un Smartphone se retrouve très souvent responsable de la circulation d'une nouvelle ou d'une image peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. Ces fausses informations qui finissent parfois par influencer l'opinion publique ou par écorner l'image d'un pays. C'est pourquoi, le Minpostel a invité les jeunes à une utilisation responsable des réseaux sociaux. « Chers jeunes, le chef de l'Etat vous a appelé jeunesse androïde, faisant référence à une jeunesse régulièrement connectée.

Tout le monde aujourd'hui parle de la nocivité des réseaux sociaux, et pourtant, il s'agit d'outils efficaces qui contribuent au développement économique du pays. Le véritable défi qui vous interpelle aujourd'hui est de tirer le meilleur parti des réseaux sociaux », a martelé le ministre.

Après l'entretien avec elle, les jeunes ont eu droit à une autre séance de sensibilisation et d'échanges avec les experts en TIC sur « La manipulation de l'information : la problématique des Fake news », « Comment créer et animer une communauté digitale », entre autres thématiques abordées.