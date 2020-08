Cameroun: CRTV-Télé - Une nouvelle émission de débat

C'Politik, présenté tous les mardis de 21h à 22h30, par Aimé Robert Bihina, a fait sa rentrée le 13 septembre dernier.

« C'Politik est une émission qui donne la parole aux gouvernants, aux acteurs politiques, à ceux qui gèrent la cité et à ceux qui ont vocation à la gérer », explique Aimé Robert Bihina, présentateur du nouveau débat diffusé sur la CRTV depuis le 13 septembre dernier. Pendant 90 minutes, l'émission sera présentée tous les mardis de 21h à 22h30. Un programme qui s'articulera autour de quatre principales rubriques à savoir : Verbatim, une tour d'horizon pour avoir l'avis des acteurs politiques sur le sujet de la semaine, l'éclairage, qui détient la clé et la compréhension du sujet en débat, l'heure des internautes qui se veut le moment inter-actif des internautes sur la toile et le coup politique mettront en relief un acte majeur posé par le gouvernement dans la gestion de la cité.

Autour du présentateur Aimé Robert Bihina, ce sont quatre ou cinq panélistes afin de rendre le débat fécond et intéressant pour le public. Pour le présentateur, la difficulté majeure réside surtout dans la disponibilité des invités. Dans les réseaux sociaux, les avis sont partagés sur la prestation de cette nouvelle émission après la première diffusion. Yves Martial Tchienteu, par exemple, apprécie les efforts de décor sur sa page Facebook. Alors que pour d'autres, le magazine est une émission de débats de plus. On rappelle que le rouge du C et le bleu de Politik sont les couleurs prédominantes du nouveau magazine

« À la demande du directeur général M. Charles Ndongo, nous avons voulu créer un espace de débat républicain où l'on peut donner la parole aux acteurs politiques. Pas simplement un débat qui soit un moulin à parole. Car nous partons sur le fait que tout est basé sur la politique » ajoute Aimé Robert Bihina. Ce nouveau programme est créé dans un contexte socio-politique qui est tourné vers le compte à rebours des différentes élections qui auront lieu dans le pays en 2018.