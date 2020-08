Angola: Des travaux du projet de logements reprennent en 2021

Luena (Angola) — Les travaux du projet de logements, avec trois mille appartements, dans le quartier Social da Juventude, à l'ouest de la ville de Luena, reprendront en 2021, a annoncé, samedi, le gouverneur de Moxico, Gonçalves Muandumba.

S'adressant à la presse, à la fin de la visite au projet social, le gouvernant a expliqué que les travaux devraient commencer au deuxième trimestre de cette année, mais en raison de l'apparition du covid-19, cela n'a pas été possible.

Il a assuré que l'entreprise (Kora Housung - Angola) en charge des travaux est prête à aller de l'avant et que le budget et le plan pour 2021, ont déjà été discutés ce mois, avec le personnel du ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du Territoire.

Quant au projet de logements de 450 résidences T2 et T3, déjà construits dans le quartier Zorrô à l'est de la ville de Luena, Gonçalves Muandumba a indiqué que le gouvernement contactera le ministère de l'Énergie et de l'Eau pour planifier la mise en œuvre de ces services sur place au profit des fonctionnaires publics et privés.

Il a informé que les unités sanitaires et scolaires seront placées sous l'égide de l'administration municipale de Moxico (siège), pour réaliser, à moyen terme, ces projets et d'autres projets sociaux et économiques.

Au centre de santé du quartier de Vila Luso, dont les travaux ont cessé il y a quatre ans, a déclaré qu'ils pourraient également reprendre en 2021, car cela réduirait la distance dans la recherche d'une assistance médicale et médicamenteuse de cette population.

Le gouverneur a considéré les deux projets de logement comme des moyens permettant de surmonter les difficultés auxquelles la ville de Luena est confrontée dans le domaine du logement.

La construction du lotissement de trois mille appartements, dans le quartier Social da Juventude, est interrompue depuis fin 2014, dont la première pierre a été posée en février 2011.

320 logements T2 et T3 ont été construits sur le site (entre appartements et résidences isolées), sur les trois mille prévus, dans le cadre du Plan National d'Urbanisation et d'Habitat.