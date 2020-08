Angola: Huambo développe la production d'avocat

Huambo — Quatre mille plants d'avocatiers, destinés au développement productif, seront livrés cette année aux communautés rurales des 11 communes de la province de Huambo, dans le cadre du programme intégré de lutte contre la pauvreté.

Pour concrétiser le projet, un "cluster d'avocatiers" a déjà été créé, qui est en cours de développement à l'Institut d'Investigation Agronomique (IIA), à Huambo, selon le directeur provincial de l'agriculture et de la pêche, Toni Camati.

S'adressant à l'Angop, le responsable a informé que le programme s'attend à bénéficier à 5 434 familles, dans des conditions de vulnérabilité accentuée, tout en ayant l'intention de stimuler la production d'avocats à plus grande échelle.

Sans déterminer les coûts de mise en œuvre du projet, il a dit qu'ils avaient également l'intention d'encourager le commerce dans les communautés rurales, visant leur autonomie et l'augmentation des revenus économiques pour cette région du Centre du pays.

Dans ce lieu, a-t-il dit, les techniciens fruitiers du département de l'agriculture et de la pêche travaillent déjà à l'amélioration de la diversité des fruits locaux, ayant adopté un système de croisement qui permet une qualité acceptable du produit.

L'idée est de faciliter le repeuplement dans les communautés rurales à sélectionner.

«Nous ne sommes pas intéressés à apporter des variétés exotiques qui pourraient ne pas bien s'adapter et causer des dommages à ce projet de repeuplement», a-t-il expliqué.

Quant au "Cluster", il a dit qu'ils avaient des difficultés avec les bourses pour augmenter les plants d'avocat, mais ils ont déjà surmonté ces problèmes et vont augmenter la production, pour couvrir le plus grand nombre de familles vivant dans les communautés rurales.

Il a annoncé que la distribution est prévue pour la saison des pluies. «La production d'avocats rejette des pratiques de production difficiles et les familles locales portent leurs connaissances de plusieurs générations», a-t-il soutenu.

Les techniciens impliqués dans le projet, a-t-il ajouté, continueront à travailler à l'extension du «Cluster» pour atteindre le plus grand nombre possible de familles vulnérables, car leur repeuplement est peu coûteux et adapté aux besoins des producteurs locaux.

Lancé en 2019, avec le traitement des semences et l'amélioration des plantes à l'Institut de recherche agricole de la province de Huambo, le projet est promu par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et dirigé par l'Extension de développement agricole (EDA). La province de Huambo, au centre de l'Angola, a une extension territoriale de 35 771 kilomètres carrés et compte une population de deux millions 519 mille 309 habitants.