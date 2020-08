Angola: Le ministre de la Défense réitère son appel à la promptitude des FAA

Cuito (Angola) — Le ministre de la Défense Nationale et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a réitéré, samedi), à Cuito (Bié), l'appel à la promptitude des Forces armées angolaises (FAA), face aux prochains défis du pays, dont les élections générales prévues en 2022.

S'adressant à l'effectif de la 4e Division et d'infanterie militaire / Bié, dans le cadre de la visite de quelques heures dans la région militaire centre (dans cette province), le gouvernant a réaffirmé la nécessité de plus d'unité, de discipline et de responsabilité, afin d'accomplir avec rigueur et détermination les exigences de l'État.

Sans donner plus de détails, il a dit que son secteur et le Commandement supérieur des FAA travaillaient sur le processus de restauration et de redimensionnement des FAA, qui devrait se terminer en 2028, étant en ce moment, à un stade «très avancé».

Par conséquent, a-t-il précisé, on pense que jusqu'à la fin de cette année (2020), les premiers résultats de ce qui sera le «squelette» du ministère et de l'état-major des Forces armées angolaises pourraient être présentés au Président de la République, João Lourenço.

À l'occasion, le deuxième commandant de la quatrième division d'infanterie, le lieutenant-général Paulo Santana Adão, a indiqué, entre autres, que l'effectif des FAA se conformait aux directives de prévention des risques biotechnologiques et soutenait surtout la Police nationale pour assurer l'état de calamité, face au covid-19.

Accompagné du gouverneur Pereira Alfredo, le ministre de la Défense s'est ensuite rendu à la ferme agro-industrielle de Camacupa, actuellement sous la gestion des FAA, pour vérifier «in-loco» les travaux qui y sont développés.

Cette ferme et celle de Manquete, à Cunene, font partie des deux projets de développement agricole récupérés en octobre 2018, par décret présidentiel, à cinq sociétés détenues par le Fonds souverain, auparavant géré par Quantum Global.

Le projet Camacupa, qui génère plus de 100 emplois, s'étend sur une superficie de 5 000 hectares et propose de produire 20 tonnes de maïs et deux autres de soja / an. Il dispose d'une unité de fabrication pour la transformation de farine de maïs et de soja.