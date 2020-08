Angola: Le MASFAMU lance un cycle de cinéma éducatif pour enfants

Luanda — Le Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (MASFAMU) a lancé samedi, à Luanda, le projet "Cinema Kandengue" visant à divertir et éduquer les enfants de la petite enfance avec des thèmes nationaux et internationaux liés à leurs âges respectifs.

A l'acte de présentation du programme réalisé au Foyer d'enfants Kuzola, la secrétaire d'État à la Famille et à la Promotion de la femme, Elsa Barber, a fait savoir que cette action s'inscrit dans le quatrième des 11 engagements en faveur de l'enfant, qui vise à garantir l'accès à l'éducation, et c'est l'une des manières de transmettre les connaissances.

Selon lui, c'est un cycle de cinéma axé sur l'éducation qui sera emmené dans les différents communes et districts de Luanda. Dès que les conditions le permettront, le programme ira aux autres provinces du pays, car il s'agit d'une action nationale.

Sans avancer le nombre d'enfants à bénéficier, la responsable a garanti que le programme couvrira, dans une première phase, tous les centres enregistrés par MASFAMU, plus tard ils iront dans les autres endroits où il y a des enfants, car l'objectif est de divertir et d'éduquer les enfants. Les thèmes à présenter aux enfants, selon Elsa Barber, sont variés car il s'agit d'une frange en âge d'apprentissage, donc des thèmes liés au sport, à l'éducation, à la culture, entre autres segments d'auteurs nationaux et internationaux, sont préparés.

A son tour, la directrice du Foyer Kuzola, Engrácia do Céu, a souligné qu'elle contrôlait 398 enfants, dont certains avaient des besoins spéciaux, de 0 à 14 ans, mais qu'elle avait également des adultes ayant des besoins éducatifs spéciaux.