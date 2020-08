Maroc: Campagnes de distribution des masques de protection à Benguérir et Sidi Allal Tazi

Le coup d'envoi d'une campagne de distribution des masques de protection aux citoyens a été donné, mercredi à Benguérir, en vue de sensibiliser la population quant à l'importance sanitaire et à l'obligation du port de ces bavettes, conformément à la loi en vigueur.

Cette campagne, organisée sous la supervision de la province de Rhamna et en coordination avec les autorités locales et des acteurs associatifs, dont le Croissant-Rouge marocain (CRM), a ciblé la majorité des quartiers de la ville de Benguérir, notamment les endroits très peuplés et ce, en vue de renforcer la prise de conscience de l'importance de la prévention et de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Parallèlement à cette opération de distribution des masques, les volontaires du CRM ont mené une campagne de sensibilisation visant à renforcer la prise de conscience des citoyens quant aux risques que représente tout relâchement ou manquement au respect des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes pour stopper la propagation de la Covid-19.

Dans une déclaration à la MAP, le président du bureau provincial du CRM à Rehamna, Tarek Benhassi, a souligné l'importance de cette initiative dans la sensibilisation de la population locale à l'obligation du port des masques de protection et du respect strict des conditions d'hygiène et des mesures de distanciation physique pour la lutte contre la pandémie.

Cette opération, a-t-il dit, est de nature à renforcer les actions de sensibilisation pour le port des bavettes et à ancrer cette mesure préventive dans les comportements quotidiens des habitants de la province.

Il a, par ailleurs, salué les efforts déployés par les autorités locales et provinciales pour faire face au Covid-19, ainsi que le dévouement des volontaires du CRM pour assumer pleinement leur noble mission envers la société en cette conjoncture exceptionnelle.

De leur côté, les autorités locales de Benguérir ont exhorté l'ensemble des citoyennes et citoyens à s'impliquer avec patriotisme et responsabilité dans les énormes efforts consentis par les pouvoirs publics et les services sanitaires pour enrayer la propagation de la pandémie.

Pour leur part, les autorités locales de l'arrondissement de Sidi Allal Tazi ont procédé, vendredi, à la distribution gratuite de masques de protection au profit des personnes démunies dans le cadre des campagnes de sensibilisation et de prévention contre la pandémie du coronavirus.

Au cours de cette campagne initiée par les autorités locales de l'arrondissement, des messages de sensibilisation ont été diffusés et des lots de bavettes ont été distribués, particulièrement aux personnes à faibles revenus issues de quartiers défavorisés de la région après la hausse du nombre des cas de contamination.

Ainsi, un appel a été adressé à la population locale sur la nécessité de respecter les règles de prévention contre le Covid-19, notamment le port correct des masques, le respect de la distanciation physique et la désinfection ou le lavage fréquent des mains.

Dans une déclaration à la MAP, un bénéficiaire du douar Chriblat relevant de l'arrondissement de Sidi Allal Tazi a indiqué qu'il s'agit d'une belle initiative visant à garantir la santé et la sécurité des citoyens et à sensibiliser de près tout un chacun à la question de prévention contre la pandémie afin de contribuer, ensemble, à l'endiguer.

"Il est nécessaire voire indispensable que chacun de nous s'engage sérieusement et adhère de manière responsable aux mesures de prévention et de précaution préconisées par les autorités locales", a-t-il dit.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des efforts consentis au niveau national et local, pour une meilleure mise en œuvre des mesures de précaution visant à lutter contre cette pandémie.

Réunion de la commission de veille d'Agadir

Une augmentation considérable du nombre de cas confirmés au Covid-19 a été enregistrée au niveau de la région Souss-Massa, a souligné la commission de veille au niveau de la préfecture d'Agadir lors de sa réunion hebdomadaire.

Lors de cette réunion, la commission s'est penchée sur l'évaluation de la situation épidémiologique dans la région, dont le nombre de cas Covid-19 est passé de 61 cas durant la semaine dernière à 151 cette semaine.

Ces cas ont été détectés au niveau des milieux urbain et semi-urbain, selon la même source, qui relève que les personnes contaminées sont asymptomatiques et suivent leur traitement à domicile conformément au protocole en vigueur.

De même, la commission a rappelé la nécessité de respecter les mesures préventives et les règles sanitaires pour faire face à cette pandémie.

Quelque 1.565 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et 841 guérisons ont été enregistrés au Maroc dans les dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

La région Souss-Massa, quant à elle, a enregistré, vendredi, 213 cas confirmés, dont 166 à Inzegane-Ait Melloul, 22 à Agadir-Ida-Ou Tanane, 17 à Tiznit, 7 à Taroudant et 1 cas à Chtouka Ait Baha.