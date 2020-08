Egypte: La conférence sur le soutien de Liban

document

Chers Présidents

Vos Excellences

Mesdames et Messieurs

D'abord je veux remercier mon cher ami, son excellence M. le Président Emmanuel Macron, pour l'initiative de tenir cette réunion urgente au cours de ses moments critiques qu'affronte le Liban, ajoutant une nouvelle épisode à la série des crises successives par lesquelles passent le peuple libanais frère.

Peut-être lors de notre réunion d'aujourd'hui, on peut réduire le fardeau qui pèse sur le Liban et envoyer un message fort et clair de soutien au peuple libanais, dont il a désespérément besoin en cette période délicate qu'il traverse.

Je suis également sûr de la volonté des États membres du Groupe international de soutien au Liban de faire ce qu'ils peuvent pour préserver la sécurité et la stabilité du Liban frère et de l'aider à s'élever pour qu'il retrouve la prospérité telle qu'elle était.

Le 4 août, l'Égypte et le monde entier ont suivi avec plus de tristesse et de douleur les scènes de dévastation provoquées par l'explosion du port de Beyrouth. À la suite de cet incident douloureux, qui a fait un grand nombre de victimes, de blessés et de disparus, l'Égypte, peuple et gouvernement, ont commencé à tendre la main aux frères au Liban à travers un pont aérien chargé de matériel de secours, de kits et de fournitures médicales nécessaires pour les aider à faire face aux répercussions de l'accident, l'hôpital militaire de campagne égyptien a été ouvert au Liban pour fournir des services médicaux urgents côte à côte avec le peuple libanais frère.

Par conséquent, l'Égypte réaffirme son plein appui et sa solidarité avec le peuple libanais et se déclare pleinement disposée à fournir toutes les formes de soutien grâce à une assistance médicale et de secours plus nécessaire à cet égard, en plus d'exploiter ses capacités pour aider les frères libanais à reconstruire les zones touchées, à travers une délégation des ingénieurs et des techniciens dans les domaines de la réhabilitation des infrastructures et de la réparation des centrales endommagées, il appelle également l'Égypte à lancer un effort international pour aider et soutenir le peuple libanais à surmonter les effets dévastateurs de l'accident et à reconstruire ce qui a été détruit.

Mesdames et Messieurs

C'est clair et net que les circonstances exceptionnelles et difficiles auxquelles le monde et la région arabe sont confrontés à la suite de la pandémie de Corona ont fait peser un lourd fardeau sur les épaules de plusieurs pays, en particulier les pays confrontés à des défis économiques majeurs en premier lieu, y compris le Liban frère, qui est maintenant devenu, après cet incident douloureux, dans une situation très difficile.

Source : presidency.eg