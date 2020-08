Egypte: EgyptAir organise ce lundi 23 vols pour transporter 2500 passagers

La compagnie aérienne EgyptAir organisera, demain lundi, 23 vols pour transporter environ 2500 passagers vers 18 destinations.

Selon un communiqué publié ce dimanche par la compagnie, il s'agit de deux vols vers Dubaï et Abou Dhabi et d'un vol vers chacune des destinations suivantes: Paris, Copenhague, Londres, Milan, Istanbul, Juba, Khartoum, Nairobi, Beyrouth et Manama.

La compagnie organise également des voyages exceptionnels à Djeddah (un vol) et à Riyad (un vol), outre trois vols domestiques vers Charm El-Cheikh, deux vols vers Hurghada et un autre vers chacune de ces villes: Louxor et Assouan, en plus de deux vols de fret.