Maroc: Adoption de l'enseignement à distance au début de l'année scolaire 2020-2021 (ministère)

Rabat — L'enseignement à distance sera adopté comme modèle pédagogique au début de l'année scolaire 2020-2021 qui commence le 7 septembre, tous cycles et niveaux confondus, dans l'ensemble des établissements publics et privés ainsi que dans les écoles des missions étrangères, a annoncé samedi le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que l'enseignement en présentiel sera assuré pour les apprenants dont les parents optent pour ce modèle, sachant qu'un mécanisme sera établi pour permettre aux familles de faire un tel choix.

Cette décision, a-t-il expliqué, trouve son fondement dans la situation épidémiologique inquiétante que vit actuellement le pays, marquée par une augmentation sensible des cas de contamination et du nombre de cas critiques et de décès.

Dans le souci de préserver la santé et la sécurité des élèves, des cadres pédagogiques et administratifs, le ministère veillera à réunir les conditions appropriées en prévision de la rentrée, en instaurant un protocole sanitaire strict prenant en compte les mesures préventives prises par les autorités sanitaires.

Il s'agit notamment du port obligatoire des masques à partir de la cinquième année du primaire, le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation physique par la réduction du nombre d'élèves en classes, la désinfection des différentes structures et dépendances scolaires, ajoute le communiqué.

Il a en outre relevé que dans le cadre des mesures proactives visant à lutter contre la propagation de la pandémie de Covid19, un plan intégré 2020 a été élaboré selon l'évolution de la situation épidémiologique, soulignant que le modèle pédagogique pourrait, à tout moment de la prochaine année scolaire, faire l'objet d'adaptation au niveau local, provincial ou régional à la lumière de l'évolution de cette situation, et ce en coordination avec les autorités locales et sanitaires.

Selon la même source, le département de tutelle affirme qu'il veillera dans les prochains jours à informer la famille de l'éducation, les élèves et leurs parents ainsi que l'ensemble des citoyens des diverses actions liées à la gestion de l'année scolaire 2020-2021 dans le contexte exceptionnel marqué par la pandémie.

S'agissant de l'Examen régional unifié de la première année du baccalauréat, initialement programmé les 4 et 5 septembre, le ministère a indiqué qu'il a été reporté à une date ultérieure.

Le ministère de l'Éducation nationale a dans ce cadre invité les cadres pédagogiques et administratifs, les familles, les partenaires sociaux et tous les acteurs de la société à s'impliquer efficacement en vue de faire aboutir et mettre en œuvre les mesures qui seront ainsi adoptées, dans l'objectif de garantir le droit de tous les apprenants à l'éducation.