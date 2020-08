Soudan: Hamdok - La paix est désormais à portée de main

Khartoum — Le Premier ministre Dr. Abdalla Hamdok, a annoncé qu'un accord de paix avec le Front révolutionnaire serait bientôt signé et que la paix est désormais à portée de main.

Dans son discours à la nation soudanaise samedi soir à l'occasion du premier anniversaire de son accession au poste de Premier ministre, Dr Hamdok a déclaré que cet accord est le premier chapitre avant la deuxième étape des négociations avec le Mouvement populaire de libération du Soudan dirigé par Abdel-Aziz Al-Hilo, puis avec le Mouvement de libération du Soudan dirigé par Abdul-Wahid Mohamed Nour.

Hamdok a souligné que bien que ce chemin semble difficile et ardu, mais c'est le seul chemin que nous devrions emprunter car c'est la meilleure option et la moins coûteuse pour accomplir les devoirs de paix, et sans elle, aucun développement équilibré et durable ne peut être réalisé au Soudan.

Il a rappelé l'incapacité d'accomplir les tâches des révolutions d'octobre 1964 et d'avril 1985 en raison de l'échec de la réalisation de la paix, faisant référence à la nécessité de profiter des expériences passées de l'histoire du Soudan.

Hamdok a déclaré que la paix était le seul moyen d'atteindre les objectifs de la période de transition.

Il a souligné que l'amertume la plus sévère de la guerre civile était représentée dans les problèmes de refuge, de déplacement et de violence tribale.

« Pour surmonter toutes les crises de ces guerres civiles dans le pays, nous devrions nous attaquer à leurs causes profondes avec transparence et honnêteté à tous les niveaux de la base et local, et travailler à les résoudre radicalement », a déclaré Hamdok, soulignant que le Soudan est un pays qui peut accueillir tout le monde.

Hamdok a souligné que l'esprit de coexistence et de tolérance inspiré par la révolution devait être rétabli.