Algérie: Covid-19 - Aménager les établissements scolaires en prévision des épreuves

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a instruit samedi à Alger les directeurs de l'éducation à travers les wilayas d'aménager et nettoyer les établissements scolaires avant le 25 août en cours, et ce à la reprise des enseignants et l'organisation des séances de révision pour les élèves qui vont passer les épreuves de fin de cycle moyen et du baccalauréat.

Présidant par visioconférence au siège de son département ministériel, les travaux de la Conférence nationale des directeurs de l'éducation, M. Ouadjaout a précisé que la particularité de la phase actuelle que traverse le pays à la lumière de la pandémie du Coronavirus nous interpelle à faire face aux "grands défis" que tout un chacun doit relever "de la meilleure façon qui soit", réitérant, à ce titre, "sa grande confiance dans la capacité et la compétence des membres de la communauté d'éducation à surmonter toutes les difficultés et accomplir les nobles tâches qui leur sont confiées".

A ce titre, M. Ouadjaout a mis l'accent sur la nécessité de "terminer les opérations d'aménagement, de nettoyage et de désinfection des établissements scolaires avant le 25 août en cours, en coordination avec les services compétents des collectivités locales et d'autres organismes, en vue de permettre leur ouverture pour la préparation psychologique et pédagogique des élèves".

Le ministre de l'Education a appelé , dans ce sens, les directeurs des à l'élaboration d'un système exceptionnel de révision selon la spécificité de chaque établissement dans des groupes ne dépassant pas les 15 élèves, la mise en place d'un programme de révision minutieux en coordination avec les enseignants des matières concernées", rappelant que la révision doit cibler toutes les matières concernées par les examens du BEM et du BAC.

Il a également souligné la nécessité de "consacrer un temps de révision conformément au volume horaire adopté officiellement, d'élaborer des emplois du temps de révision selon la spécificité de chaque établissement, de répondre aux besoins des enseignants et des élèves en matière du contenu de la révision et d'inclure des séances de psychopédagogie en coordination avec les conseiller de l'orientation scolaire et professionnelle".

Le ministre a instruit aussi tous les responsables du secteur "de veiller à la réalisation de cette opération afin de mieux préparer les élèves pédagogiquement et psychologiquement", et ce à travers "le strict respect des mesures citées dans l'ordonnance envoyée dans ce sens et la mise en œuvre du protocole sanitaire en coordination avec les secteurs concernés en vue de protéger la santé des élèves et le personnel du secteur".

Le ministère de l'Education a mis l'accent sur la nécessité de mener une campagne médiatique "à grande échelle » pour évoquer « toutes les questions liées à la prise en charge pédagogique et psychologique des élèves candidats aux épreuves, à l'organisation exceptionnelle des cours de révision et au protocole sanitaire de prévention à respecter et à appliquer, avec la nécessité d'impliquer « les partenaires sociaux à cette campagne ».

Dans ce contexte, le ministre de l'Education a salué la contribution des partenaires dans le cadre de la dynamisation du programme de la coopération internationale, dans le contexte de l'application du protocole sanitaire de prévention « pour leur contribution avec une quantité importante de moyensde prévention, constituée notamment de 400.000 bavettes, 30.000 lotion hydro-alcoolique et 10.000 distributeurs automatiques de lotion hydro-alcoolique désinfectante, qui seront distribués sur un nombre de wilayas.

Au terme de la conférence, le ministre s'est engagé à mettre en place « des mécanismes pour le suivi du déroulement de l'ensemble des opérations sur le terrain, à travers une exploitation optimale du système informatique du secteur de l'éducation nationale, avec la mise e place d'un systèmespécial pour l'élaboration et le suivi des rapports de l'inspection concernant la rentrée scolaire ».