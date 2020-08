Soudan: Hamdok - Nous sommes prêts à participer à la conférence fondatrice pour la liberté et le changement

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok, a annoncé que le gouvernement était pleinement prêt à rejoindre et à participer à la conférence fondatrice de la Déclaration des Forces de liberté et de changement afin de résoudre les problèmes et les écarts dans l'intérêt de la nation.

Il a expliqué que les Forces de la liberté et du changement sont la plus grande coalition qui a réussi à diriger la révolution, mais qu'elle doit parvenir à un consensus pour gérer les différences avec une flexibilité qui place l'avenir de la nation comme une priorité.

Il a souligné qu'ignorer les principaux objectifs de la révolution transforme l'alliance en un outil qui ne sert pas les objectifs de la révolution, en particulier en amplifiant les conflits et en les transformant en une guerre brutale.

Dans un discours adressé au peuple soudanais samedi soir, Hamdok a souligné la nécessité de restaurer le respect et l'appréciation des travailleurs de la fonction publique, du travail politique, et de pratiquer le désaccord avec la morale loin de l'assassinat de la personnalité et des pratiques qui ne servent pas le dialogue et pratiquent éthiquement la différence politique, indiquant que tous les soudanais sont partis dans la révolution au nom de nobles objectifs.

« Nous nous souvenons que la fidélité au sang des martyrs consiste à travailler ensemble pour le bien de la révolution et à transformer la puissante énergie en énergie positive qui œuvre dans les tâches de construction et de reconstruction », a dit Hamdok.