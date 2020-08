Soudan: Hamdok fait l'éloge du Comité du démantèlement de l'autonomisation

Khartoum — Le Premier ministre de transition, Dr Abdullah Hamdok, a salué les efforts du Comité de démantèlement et de suppression de l'autonomisation et la loi régissant son travail.

Hamdok a déclaré dans son discours au peuple soudanais samedi, que la loi réglementant le travail du comité de démantèlement et d'autonomisation vise à démanteler l'état de corruption qui a pénétré les articulations des agences gouvernementales pendant trente ans et a vécu et grandi sur l'effusion de sang du peuple soudanais et de sa richesse.

Il a exhorté les membres du comité à veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit lésé et à aller plus loin dans la lutte contre la corruption et la récupération des fonds et des richesses pillés.

Hamdok a indiqué que le Comité pour le retour des personnes virées du service public a traité plus de douze mille cas de personnes licenciées, soit en retournant au service et en améliorant les pensions de manière juste, indiquant que le comité poursuit toujours ses travaux pour achever l'étude et le traitement d'autre quarante mille dossiers soumis au comité.