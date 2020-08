Egypte: Examen de l'accroissement des investissements de la compagnie ukrainienne Naftogaz

L'accroissement des investissements en Egypte de la compagnie ukrainienne Naftogaz a fait l'objet d'examen samedi lors d'un entretien entre le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tarek El-Molla et le premier vice-PDG de la compagnie et la délégation l'accompagnant.

L'entretien a également porté sur les activités actuelles de la compagnie dans les domaines de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz au Sahara occidental et dans le sud de l'Égypte.

Dans un communiqué, M. El-Molla a fait état de l'examen des moyens d'accroître les domaines de coopération lors de la période à venir, d'autant plus qu'il existe une forte volonté de la société ukrainienne de participer aux enchères qui seront lancées pour la prospection du pétrole et du gaz, et d'étendre les investissements conjoints à travers de nouveaux domaines de coopération.

Le ministre a mis l'accent sur le souci du gouvernement égyptien de prendre des mesures pour inciter les entreprises internationales à investir davantage dans les activités pétrolières et gazières en Égypte, et ce à la lumière des opportunités prometteuses, des indicateurs et des résultats remarquables récemment obtenus dans ces domaines.