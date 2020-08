Nigeria: Burna Boy, un artiste au sommet de l'afropop

Dix jours après sa sortie, l'album Twice as Tall du nigérian Burna Boy se classe numéro 1 des téléchargements d'Apple Music dans 48 pays, dont le Kenya, le Ghana, le Sénégal, ou le Niger mais aussi la France et le Royaume-Uni. Après sa collaboration remarquée avec Beyoncé Lion King et Black is King, Burna Boy s'est associé sur Twice As Tall avec le rappeur britannique Stormzy ou encore avec Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay. Un succès planétaire qui en fait aujourd'hui l'héritier de Fela Kuti.

Sur le marché d'Obalende, une enceinte crachote des rythmes d'afrobeat. Mais aujourd'hui la musique nigériane s'est trouvé une nouvelle icône : Burna Boy dont Abdul a déjà téléchargé le dernier album. « Burna Boy est un géant africain. Il a tellement de fans. Il m'aide à me calmer dans ma tête, car il dit la vérité. Nous l'aimons tous, la rue aime Burna Boy ! »

Fela Kuti, l'inspiration de Burna Boy

Des artistes comme Wizkid ou Davido avaient déjà ouvert la voie. Mais le phénomène Burna Boy est d'une toute autre ampleur selon Sondy. « Grâce à lui, la pop nigériane est devenue virale. Il a collaboré avec plusieurs artistes américains récompensés aux grammy award et le rappeur Puff Daddy a dit que Twice as tall sera l'album de l'année. Burna Boy dit au monde que l'Afrique existe et que nous sommes là pour prendre ce qui nous est dû ».

En faisant de Fela son inspiration et son maître revendiqué, Burna Boy a insufflé une teinte militante à ses compositions. Cette couleur politique plait autant aux Nigérians qu'à la critique internationale.

« ll a toujours été associé à Fela Kuti, parce qu'il a intégré des extraits de ses chansons dans sa propre musique. Le grand-père de Burna Boy était d'ailleurs le premier manager de Fela. Et il se trouve que la critique occidentale attendait depuis des années un héritier de Fela », selon le journaliste Oris Aigbokhaevbolo.

Pas seulement « intéressé par les femmes et la fête », Burna Boy dépeint aussi l'expérience noire dans plusieurs titres de son nouvel album Twice as Tall.