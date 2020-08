Algérie: OGC Nice - Amine Gouiri a hâte de commencer

Alors qu'il évoluait à l'Olympique Lyonnais, Amine Gouiri a été transféré il y a quelques semaines à l'OGC Nice. Peu utilisé chez les Gones, le joueur d'origine algérienne n'a pas eu en tant que tel l'opportunité de jouer avec l'équipe en Ligue 1. Mais avec les Aiglons, il en aura certainement. Gouiri est donc pressé de commencer.

« Au total, ça fait 2 ans que je n'ai pas joué en L1. J'ai très, très hâte », a-t-il confié au site du club avant d'évoquer la préparation de l'OGCN.

« Je pense qu'elle est bonne. On a mal débuté au niveau des résultats, après ça allait mieux. Il y a avait beaucoup de recrues, les automatismes n'étaient pas là d'entrée. Plus le temps a passé, plus on a corrigé et ajusté certaines choses. On a remporté 3 matchs, même si les résultats de la prépa' ne sont pas l'essentiel, c'est important pour la confiance. Tout n'est pas parfait, on doit travailler pour progresser sur pas mal d'aspects. Mais là, on commence à bien se connaître. Et à se dire qu'il y a tout pour faire une bonne saison », a-t-il fait savoir.

Amine Gouiri est par ailleurs revenu sur son arrivée au sein du club.

« J'avais repris le 8 juin avec Lyon, je savais que les deux clubs étaient en discussion. Ça s'est calmé et ne semaine et demie après ma reprise, tout s'est accéléré. A ce moment, je me suis dit que c'était bon. Je savais que j'allais venir mais je ne savais pas quand. Ça s'est débloqué rapidement, heureusement ».