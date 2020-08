Togo: Plus de 140 millions de francs CFA à Aboudou Assouma

Arrivé à la tête de la Cour constitutionnelle en 2007, le juge Aboudou Assouma (président de ladite cour) est dans sa 13ème année d'exercice de la noble mission à lui confiée par la nation. Autant, le pays a investi en lui, conformément aux textes en vigueur.

En 13 ans, sauf erreur de calcul, le cumul des indemnités liées à la fonction de président de la cour constitutionnelle perçues par le président Aboudou Assouma devra faire 147 290 000 francs CFA, soit 11 330 000 francs CFA par an.

Tout a été fait selon les textes, dont la loi n°2006-009 du 14 novembre 2006 déterminant les indemnités et avantages liés à la fonction de membre de la cour constitutionnelle.

On a aussi le décret n°2007-100/PR du 25 septembre 2007 fixant le montant de ces indemnités, ainsi que le décret n°2009-215/PR du 29 septembre 2009 complétant celui de 2007.

De ces textes, il ressort, pour ce qui nous concerne ici, que le président de la cour constitutionnelle perçoive une indemnité mensuelle de 1 250 000 francs CFA.

L'intéressé a droit également à une indemnité forfaitaire mensuelle de 80 000 francs CFA pour la prise en charge de son personnel domestique.

Il jouit aussi d'une autre indemnité, notamment "indemnité de représentation" d'un montant de 10 000 000 de francs CFA par an en complément des indemnités et autres avantages.

À la différence de tout autre membre de la cour constitutionnelle, seul le président jouit de cette indemnité de représentation.

Et concernant les avantages, on en a plusieurs comme "un véhicule de fonction, une prise en charge des frais d'eau, d'électricité et de téléphone, un passeport diplomatique pour lui-même et pour son conjoint et ses enfants mineurs, une classification dans le groupe I pour les titres de transport et les frais de mission", lit-on à la page 4 du rapport diagnostic de la cour constitutionnelle.

Ce rapport a été établi dans le cadre du plan stratégique de la cour constitutionnelle pour les cinq années à venir.

Selon le document, les autres membres de la cour constitutionnelle ont 1 000 000 francs CFA et 60 000 francs CFA respectivement pour indemnité mensuelle et indemnité forfaitaire mensuelle de prise en charge du personnel domestique.