Cote d'Ivoire: Un site web et une radio pour l'Eglise Cma

L'Eglise protestante évangélique Cma de Côte d'Ivoire se dote d'un site web et d'une radio pour renforcer ses initiatives d'évangélisation.

Les deux outils de communication ont été mis en service officiellement le samedi 22 août 2020, à l'Université de l'alliance chrétienne d'Abidjan (Uaca) sise à M'pouto, en présence de personnalités de la communauté évangélique de Côte d'Ivoire.

Le président de l'Eglise Cma de Côte d'Ivoire, Révérend Dr Noël N'Guessan, s'est réjoui de l'aboutissement de ces projets qui ont démarré depuis le début de l'année 2020. « Notre site est accessible via le lien : www.eglisecma.ci.

Il va servir désormais de plateforme d'informations officielles pour notre église Cma à l'endroit de nos fidèles et le canal par lequel nos membres seront édifiés au travers d'enseignements », a expliqué le président.

A l'en croire, le site offre également plusieurs attractions au-delà des informations. En effet, il diffuse en streaming les émissions de la web radio et de la Web TV. De plus, il intègre une boutique en ligne avec les moyens modernes de paiement et un espace d'offrandes et dons.

Baptisée Radio de l'alliance chrétienne (Rac) 89.4 Fm, la radiodiffusion de l'Eglise Cma est, quant à elle, diffusée depuis Bouaké jusqu'à Tiébissou, Didievi, Brobo, Katiola, etc. Elle est accessible via Play Store qui permet aux fidèles d'écouter ses émissions sur les téléphones android et tablettes.

Hervé Kouadio, responsable de la cellule de communication de l'Eglise Cma, a indiqué que la Rac a pour mission de servir de prolongement des moyens d'évangélisation de l'Eglise Cma en vue d'atteindre les peuples vivant dans les zones les plus reculées.

La cérémonie a été l'occasion pour le président Dr Noël N'Guessan, de lancer un appel aux fidèles en vue de soutenir les projets à venir, notamment l'extension du réseau de couverture de la radio et surtout la création de la télévision de l'Eglise Cma.

Outre les responsables de l'Eglise Cma, les représentants des églises sœurs membres de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire (Feci) et les dirigeants de l'Université de l'alliance chrétienne d'Abidjan (Uaca) ont pris part à cette cérémonie.