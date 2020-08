Afrique: Enseignement - L'Oms et l'Unicef préconisent la réouverture des écoles en Afrique

Analysant les conséquences de l'interruption prolongée des enseignements-apprentissages en Afrique à cause de la pandémie de la Covid-19, l'Oms et l'Unicef estiment qu'il est temps que les écoles rouvrent en Afrique.

« Les fermetures d'écoles sans précédent et prolongées dans le but de protéger les élèves contre la Covid-19 leur causent d'autres préjudices », ont déclaré, le jeudi dernier, dans un communiqué, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Ces deux agences onusiennes spécialisées exhortent les gouvernements africains à favoriser la réouverture sécurisée des écoles, tout en adoptant des mesures pour limiter la propagation du virus. « Une enquête de l'Oms portant sur 39 pays d'Afrique subsaharienne a révélé que les écoles sont entièrement ouvertes dans six pays seulement.

Elles sont fermées dans 14 pays et partiellement ouvertes (pour les classes d'examen) dans 19 autres. Une douzaine de pays prévoient de reprendre les cours en classe en septembre, ce qui correspond à la rentrée scolaire dans certains pays », indique le document publié dans le site web des Nations unies

L'Oms et l'Unicef estiment que « les conséquences de l'interruption prolongée de l'enseignement sont importantes ».

Elles citent, entre autres conséquences néfastes, « la mauvaise alimentation, le stress, l'exposition accrue à la violence et à l'exploitation, les grossesses d'enfants et les difficultés générales liées au développement mental des enfants en raison d'une interaction réduite liée aux fermetures d'écoles ».

L'Unicef, dans le même texte, « constate qu'en Afrique de l'Est et en Afrique australe, les taux de violence contre les enfants sont en hausse tandis que les taux de nutrition sont en baisse ». « Plus de 10 millions d'enfants manquant les repas scolaires.

Pour les filles, en particulier celles qui sont déplacées ou qui vivent dans des ménages à faible revenu, les risques sont encore plus élevés.

Par exemple, à la suite des fermetures d'écoles déclenchées par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, les taux de grossesse chez les adolescentes en Sierra Leone ont doublé et de nombreuses filles n'ont pas pu poursuivre leurs études lorsque les écoles ont rouvert », fait-il remarquer.