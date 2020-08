Congo-Kinshasa: Julien Babete - "Je compte investir dans les domaines de mes compétences pour le bien-être de la population de Bandalungwa"

interview

Avec ses nouvelles idées et ses nouveaux paradigmes axés sur le développement des institutions territoriales, Julien Babete Yandi s'illustre en véritable expert dont la vision verticale est orientée sur la gestion efficiente des entités administratives de base. 32 ans en Europe, ce compatriote congolais de la diaspora n'a pas oublié ses racines. Avec un œil très regardant sur son pays, Julien Babete, cinquantaine révolue, a accordé une interview exclusive, au journal Kinois La Prospérité, au cours de laquelle il a dévoilé son ultime projet d'investir activement dans les domaines de ses compétences pour le bien-être de la population de Bandalungwa, la commune qui l'a vu naître.

Découvrons-le :

Que peut-on retenir de votre personne ?

Julien BabeteYandi est né le 8 juillet 1969 à Kinshasa. Fils de M. Yandi Banouanina Edouard et de Mme Marie Louise Malonga Bato ; je suis natif de la commune de Bandalungwa. Ça fait pratiquement 32 ans depuis que j'ai quitté le pays pour m'installer en France où je suis marié et père de famille. En Europe, j'appartiens à une plateforme politique locale de ma ville de résidence en France. Aux dernières élections municipales, nous avons remporté 26,96 % de suffrages avec 4 élus sur la liste. Nous avons également une association dénommée Mosaïque de Saint Cheron qui œuvre pour l'égalité des chances dont je suis Secrétaire adjoint.

Pouvez-vous nous parler de votre cursus scolaire ?

Mon cursus scolaire est un peu atypique ! Arrivée en France après les études inachevées à Kinshasa (sans diplôme), j'ai obtenu dans un premier temps un BEP (Brevet d'Etude Professionnelle) en électricité, puis un BAC professionnel dans le même domaine. Plus tard, je me suis orienté dans le domaine de l'administration où j'ai décroché un BTS (Brevet de Technicien Supérieur)= BAC + 2. Mon dernier diplôme obtenu est celui d'une licence Professionnelle dans le domaine de l'Insertion socio-professionnelle. Mes compétences consistent, entre autres, à accueillir et informer des personnes sur l'environnement local, les dispositifs d'insertion et de formation ; conduire des entretiens individuels ou des sessions en groupe ; comprendre la situation sociale et professionnelle des usagers ; aider les personnes à exprimer et à définir un projet professionnel. Organisation, rigueur et travailler en équipe est également mon crédo, au-delà de mes compétences dans le domaine de l'électricité du bâtiment.

Que faites-vous concrètement en France ?

Après des petits boulots dans les années 90, je me suis stabilisé professionnellement en 1995 en tant que responsable de maintenance dans les collèges et Lycées de la banlieue Parisienne où j'ai travaillé pendant 16 ans... Puis, je me suis orienté dans le domaine administratif où j'ai occupé les fonctions de l'assistant administratif principal 1er classe durant 6 ans. J'ai également travaillé comme Conseiller en Insertion Professionnelle à l'Association AURORE Paris 14ème arrondissement (structure d'utilité publique) où je m'occupais de MNA (Mineurs non accompagnés) pris en charge par l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance). Actuellement, je travaille comme chargé d'insertion et d'orientation au Conseil Départemental des Yvelines. Ma tâche consiste à s'occuper de l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active).

Quelle est votre vision pour le développement de Kinshasa et surtout de sa jeunesse qui est pratiquement abandonnée ?

Depuis que la Ville-province de Kinshasa est dotée d'un nouveau Gouverneur en la personne de son excellence Monsieur Gentini Ngobila Mbaka, les choses vont de mieux en mieux. Toutefois, il y a des efforts à consentir sur la vie quotidienne kinoise car, le seuil de la paupérisation est extrêmement élevé. Kinshasa a été délaissée depuis bien longtemps. L'actuel Gouverneur fait et fera de son mieux pour redorer le blason de cette Capitale qui est notre Ville miroir. Il est en passe de réussir son pari. Quant à moi, j'œuvrerai si l'occasion m'est donnée pour une politique socio-professionnelle de proximité efficace et le développement des institutions territoriales d'envergure. Pour cela, nous devons fédérer tous les acteurs associatifs, recenser la population désœuvrée. Donc, les préconisations du premier citoyen de la ville sont dans le bon sens.

Que comptez-vous faire pour votre commune natale, Bandalungwa ?

Je compte m'invertir activement dans les domaines de mes compétences pour le bien-être de la population de Bandalungwa en priorité et de la Ville de Kinshasa en général. Ma contribution consistera à faire bénéficier à la communauté Ndaloise de mes "3 S" à savoir :-Savoir, Savoir-faire et Savoir être.

A quand remonte votre dernière action à impact visible en faveur de la population Ndaloise qui vous considère parmi ses notables ?

Avec l'Association "Mondo-Mondo" créée en France par les ressortissants de Bandalungwa Q/Adoula dont j'étais président, nous avons mené des actions concernant tous les aspects socio-éducatifs... A mon initiative, nous avons accompagné les familles démunies à accepter les actions socio-éducatives qu'on proposait pour leurs enfants ainsi dans le but d'éviter qu'ils tombent dans la délinquance juvénile ou le banditisme urbain (Kuluna). J'ai impulsé en finançant les actions telles que les nettoyages de grandes artères de Bandalungwa en collaboration avec «Consommons Bandalungwa » de Didier Ekamba avec le soutien indéfectible de ma grande sœur, l'actuelle présidente de « Mondo-Mondo », Odette Levo. Actuellement, j'ai lancé une campagne de sensibilisation contre la pandémie à Covid-19 qui sévit à Kinshasa et dans le monde. Avec le peu de moyen en notre possession, nous distribuons les masques et les gèles hydro-alcooliques pour la population de Bandal.

Ça fait une année et quelques mois depuis que Félix Tshisekedi dirige le Congo, votre pays. Que pensez-vous de sa gestion au pouvoir ?

Le Président Félix Tshisekedi est animé d'un désir de changement et de transformation de notre Pays. Il a trouvé le pays dans un état piteux. Devant un corollaire coercitif, il a nonobstant, contre toute attente, amorcé l'Etat de droit qui nous manquait terriblement. Petit à petit, les choses prennent forme, mais il nous faut beaucoup plus du temps, au-delà d'un quinquennat pour apercevoir les changements.

Dans un pays continent comme le nôtre, il faudra que les institutions soient fortes afin qu'il y ait un Etat proprement dit ! Par-là, je veux dire : Une armée à la hauteur des enjeux pour sécuriser le territoire national, les infrastructures dignes d'une grande nation comme le Congo, une bonne administration avec un grand "A"... Englobant toute les facettes pour le développement de notre nation et l'épanouissement du peuple. A mon sens, c'est le souhait du Président Fatshi. Il dirige le pays à bon intelligence. J'ai totalement confiance en sa façon de conduire les actions de l'Etat.

Avez-vous un message particulier à adresser aux Kinois en cette période de crise sanitaire ?

Le message est simple : devant le caractère inédit de la covid-19, nous ne pouvons nous s'appuyer sur aucune situation analogue précédente. Il nous faut simplement respecter les mesures de protection qui, aujourd'hui, sont la principale arme pour sortir au plus vite de la crise planétaire majeure et de protéger la population de Kinshasa, en général et, particulièrement de Bandalungwa, mon fief, ma base.