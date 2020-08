Congo-Kinshasa: Transfert des joueurs - Les clubs congolais passent à la vitesse supérieure

Ça bouge ce dernier temps dans les états-majors des clubs en RDC sur le transfert des joueurs, à quelques semaines du démarrage du championnat national.

La Fédération congolaise de football association (Fecofa), a même précisé le week-end, à travers un communiqué sportif que cette première période d'enregistrement, longue de deux mois et une semaine, va du 24 août au 31 octobre 2020, à minuit. La deuxième période, quant à elle, ira du 4 janvier au 1er février 2021 à minuit. Les clubs s'activent donc ça et là, à la recherche des joueurs pour les enregistrer dans le délai.

A l'AS V.Club, l'heure est à l'arrivée des joueurs expatriés. Quatre joueurs parmi eux, un Congolais en prévenance d'Arménie, un milieu de terrain et un gardien de but tous de nationalité camerounaise, et aussi un Soudanais, seraient arrivés samedi à Kinshasa.

Un gardien camerounais est arrivé pendant que NeslonLukong, un autre gardien camerounais, s'envolait le même samedi à Douala, pour un séjour d'une semaine, afin de communier avec sa famille, après 5 mois de confinement dans la capitale congolaise.

Nelson Lukong qui n'a plus revu sa famille : femmes et enfants tout au long de la durée de la pandémie, a été autorisé par les dirigeants de son club de se rendre dans son Douala natal, et revenir aussitôt. En poste depuis 2008, Neslon Lukong a pratiquement fait de la RDC sa seconde patrie, où il vit en harmonie avec ses coéquipiers, et tous les Kinois, particulièrement les V.Clubiens, les supporteurs de son équipe.

Pour son séjour à Douala, des sources mal intentionnée parlent plutôt d'un voyage de chaque début de la saison, où le redoutable gardien de Vita effectue sur la terre de ses ancêtres, et revient toujours plus fort pour entamer le championnat.

Maniema Union pêche Titi Mambuma

L'AS Maniema Union a réussi à arracher la signature de Titi Mambuma, le meilleur buteur de l'AS Dauphins noirs, qui vient prester cette saison chez les Vert et Noir de Kindu. Ce grand renard de surface en devenir a signé pour un contrat de 2 ans, précise la direction de communication de l'équipe.

Titi Mambuma, auteur de 9 buts la passion passée va sérieusement manquer à cette formation de Dauphins Noirs. L'équipe de Goma perd une grande cartouche.

Bazano recrute le coach José Mundele

C'est fait, le technicien congolais José Mundele a été nommé au poste d'entraîneur principal de la Jeunesse Sportive Groupe Bazano de Lubumbashi. Celui-ci vient de succéder officiellement à Daouda Lupembe qui s'est engagé avec l'As Maniema Union de Kindu. L'information a été confirmée et officialisée vendredi par les services de communication du club Lushois.

L'ancien coach de l'OC Bukavu Dawa, et de l'AS Dragons Bilima de Kinshasa, José Mundele, aura la lourde tâche de maintenir non seulement la barre placée très haut par son prédécesseur, mais aussi de qualifier Bazano aux interclubs de la CAF à l'issue de la saison 2020-2021.