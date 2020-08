Congo-Kinshasa: Projet d'interconnexion des Régies financières - Sele Yalaghuli accomplit son devoir dans un esprit républicain de continuité de l'Etat

Le projet de construction et de modernisation des maisons des Finances visant l'interconnexion de trois régies financières de la RDC dénote la volonté du Gouvernement de se doter d'outils modernes de suivi des finances publiques.

C'est à ce titre que Sele Yalaghuli accomplit son devoir dans un esprit républicain de continuité de l'Etat. Tenez ! Le marché d'interconnexion des régies financières, mieux connu dans les milieux des Finances sous l'intitulé du Projet de construction et de modernisation des maisons des Finances pour le compte des régies financières de la RDC (DGI, DGRAD et DGDA), date de 2014. C'est Patrice Kitebi, alors ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, qui a lancé les négociations, avant que son successeur Henri Yav Mulang ne les achève en décembre 2017. C'est dire que ni le chef de l'Etat Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir en janvier 2019, encore moins son ministre des Finances, Sele Yalaghuli, nommé en septembre 2019, n'ont interféré dans le choix de l'entrepreneur chinois, Huawei. Un bref rappel historique des faits permet de comprendre comment ce projet a évolué, depuis le début des négociations en 2014.

«Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage », dit un vieil adage. En République démocratique du Congo, cette vérité universelle se justifie à maints égards. Il arrive que des informations, savamment concoctées dans des laboratoires occultes, filtrent dans la presse pour non seulement ameuter l'opinion publique mais surtout régler des comptes à un adversaire politique qui gêne.

En cette fin de la semaine, le dossier lié au projet de construction et de modernisation des maisons des finances pour le compte de trois traditionnelles régies financières de la République démocratique du Congo, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA, a été largement commenté dans les réseaux sociaux. On a juste dénaturé les faits en incriminant injustement le ministre des Finances, Sele Yalaghuli, alors que ce dernier a été bien loin des négociations engagées depuis 2014 avec Huawei et conclues en décembre 2017.

L'amalgame a été tel qu'un soumissionnaire, qui s'est refusé de se dévoiler dans la presse, a accusé sans raison le ministre des Finances d'avoir autorisé un contrat de gré à gré en attribuant le marché au géant chinois de Hi-tech, Huawei, sur un financement de 150 millions Usd d'Exim Bank of China.

Une fois de plus, la vérité a été jetée en pâture. C'est le moins que l'on puisse dire.

Les faits démontrent le contraire

En réalité, ce projet remonte bien avant la nomination, en septembre 2019, de Sele Yalaghuli aux commandes du ministère des Finances.

Selon des informations recueillies auprès des sources internes des régies financières, c'est en 2014, qu'est né le projet d'interconnexion des régies financières.

Le coût total du projet s'élève à 150 millions Usd, financé en totalité par un prêt accordé par Exim Bank of China. En effet, il ne nécessite aucun fonds de contrepartie de la part du Gouvernement congolais. Pour son exécution, un appel d'offre international restreint limité aux entreprises chinoises a été émis. A l'issue de cet appel d'offre, le marché a été attribué à la Société Huawei. Ltd. Dans le montage qui a été mis en place, le ministère des Finances représente l'organe de gestion du projet.

Pour accélérer les négociations, le Gouvernement, agissant via le ministre délégué aux Finances, avait saisi, par une lettre datée du 16 septembre 2014, la Direction générale du contrôle des marchés publics (DGCMP) pour solliciter « une autorisation spéciale de recourir à l'entente directe pour le marché relatif à la construction des infrastructures à travers l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo ».

Après examen de la requête, la DGCMP a, par sa lettre du 19 septembre 2014, adressée au ministre délégué aux Finances, « approuvé le mandat accordé à la société Huawei Technologies par le Gouvernement pour la mise en place d'un consortium d'entreprises chinoises dans le cadre du projet de construction et modernisation des infrastructures à travers l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo ».

A l'aboutissement des négociations, Exim Bank of China a inclus le projet dans le quota des projets à financer - l'administration Chinoise ayant par la même occasion approuvée ledit projet.

Le 09 Mars 2018, la DGCMP accorde son avis de non-objection au contrat commercial relatif audit projet, pour un montant inchangé de 150 millions de dollars américains.

L'ordonnance présidentielle du 31 juillet 2020

Les étapes préliminaires ayant été remplies au bout de trois ans et sanctionnées par une approbation du 39ème Conseil des ministres du 10 juillet 2020, le Président de la République Félix Tshisekedi a alors signé «l'ordonnance n°20/130 du 31 juillet 2020 portant approbation de l'accord de financement GCL n°(2020)1 Total n°(693) conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque d'import et d'export de Chine au titre du projet de modernisation et d'informatisation du système de communication du ministère des Finances ».

Où se situerait alors la main noire du ministre des Finances dont a fait mention un prétendant soumissionnaire qui confond superbement le projet de modernisation et d'informatisation du système de communication du ministère des Finances, avec celui lié du Système d'information pour la collecte et la gestion des données de la Taxe sur la valeur ajoutée (SYCO-GD-TVA) sur les opérations réalisées par les assujettis au sein de la DGI, évalué à 44 millions Usd. Concernant spécifiquement le SYCO-GD-TVA, le BCECO (Bureau central de coordination) a déjà bouclé toutes les procédures d'appel d'offres internationales.

C'est dire que ces deux projets sont indéniablement différents.

Si le premier sera bientôt en phase opérationnelle, le SYCO-GD-TVA attend plutôt à ce que le Gouvernement, le principal pourvoyeur des fonds, mobilise la somme de 44 millions Usd nécessaires à son financement.

On comprend aisément que Sele Yalaghuli n'a exercé aucune influence sur le choix de Huawei dans la mise en œuvre du projet de construction et modernisation des maisons des finances - le choix de l'opérateur chinois ayant été acté bien avant son arrivée au ministère des Finances. Il n'a pas non plus interféré dans la sélection de l'opérateur chargé de la mise en œuvre du projet du système de collecte des données de la TVA ; l'appel d'offres internationales ayant été menée de bout en bout par le BCECO jusqu'à la sélection de l'entrepreneur.

Lier les deux projets qui n'ont du reste aucun lien est un raccordement frauduleux - sur toute la ligne d'ailleurs.

Tout comme on ne peut pas interpeller le chef de l'Etat Félix Tshisekedi, ou encore son ministre des Finances, Sele Yalaghuli, d'avoir sacrifié l'expertise locale au profit de Huawei, pour autant que ce projet, financé entièrement par Exim Bank of China, a été attribué depuis décembre 2017 à l'opérateur chinois.

En quoi les deux personnalités seraient-elles concernées ? Toute tentative de les impliquer dans le choix de Huawei ne peut donc relever que de la mauvaise foi et d'une volonté délibérée de dénaturer les faits.