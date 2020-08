Congo-Kinshasa: Ronsard Malonda, nomination à la Cour Constitutionnelle, ... - Le duo Fayulu-Muzito hausse le ton !

Martin Fayulu et Adolphe Muzito, deux principaux membres du présidium de la coalition Lamuka, après plus de quatre mois d'absence, ont foulé le sol congolais samedi 22 août dernier, via l'aéroport international de N'djili, en provenance des Etats-Unis d'Amérique et de la Belgique.

Ces deux acteurs politiques ont été accueillis par quelques cadres de cette coalition de l'Opposition, sous les regards de centaine des militantes et militants de Lamuka, qui ont voulu, bien évidemment, accompagner l'ancien candidat numéro 4 de la dernière élection présidentielle du 30 décembre 2018 et le Premier ministre honoraire Adolph Muzito jusqu'au lieu où devait se tenir le grand meeting de vérité. A l'espace terrain Sainte Thérèse, c'est ici, le duo Fayulu et Muzito s'est montré dur, oui très dur envers la coalition au pouvoir et le Président Félix Tshisekedi qualifié toujours d'un Président "illégitime".

De l'entérinement par l'Assemblée nationale de la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, en passant par les nominations au sein de la Cour Constitutionnelle, la Coalition FCC-CACH, insécurité, chômage et plus encore, le duo Fayulu-Muzito a tout ramassé. Adolphe Muzito a insisté sur le plan de sortie de crise proposé par Martin Fayulu pour mettre fin à la crise de légitimité du pouvoir au Congo-Kinshasa. Il dit être contre le choix porté sur Ronsard Malonda pour remplacer Corneille Nangaa, les propositions des lois des Députés FCC Minaku et Sakata sur des réformes judiciaires et sur la récente nomination de nouveaux juges à la Haute Cour. «Aujourd'hui, on veut mettre Ronsard Malonda pour qu'il crée encore des désordres lors des prochaines élections. On ne va pas accepter cela. On ne va pas non plus accepter les propositions des lois Minaku et Sakata», dit-il.

Violation de la Constitution

En parlant des nominations à la Cour Constitutionnelle, Fayulu accuse le FCC et CACH de faire la course au pouvoir. D'après le Président de l'Ecidé, Tshisekedi ne cesse de violer la Constitution. «Les juges que Félix Tshisekedi a nommé à la Cour Constitutionnelle, la population ne va pas les accepter. Où avez-vous vu les choses se passer ainsi ? Jusqu'où voulons-nous aller ? Chaque jour, on ne fait que violer la Constitution. Tout ça, c'est la course au pouvoir mais pour faire quoi avec alors que le peuple est en train de souffrir ici. Il dort affamé, il est tué», hurle le Président de l'Ecidé. Au cas où sa proposition des réformes ne sera pas prise en compte, Fayulu entend organiser un sit-in au palais du peuple, siège du parlement de la RDC. «Soyez prêts. Si rien n'est fait nous allons aller au palais du peuple. Ça sera notre maison. Nous allons nous installer là-bas. Nous allons demander à nos frères de la diaspora de se cotiser pour que personne ne manque à manger pendant ce sit-in (... ). Je suis un combattant et un soldat du peuple. Je ne combats que le bon combat», déclare ce cadre de Lamuka. Et ce, avant d'ajouter : "Tout le monde a un projet : le groupe de 13, Bahati et les autres ont fait des recommandations, mais ces idées viennent après les propositions que j'ai faites dans le plan de sortie de crise que j'ai présenté".

Kabila-Tshisekedi, deal défaillant...

Le coordonnateur de LAMUKA a, par ailleurs, fustigé "le deal" signé selon lui entre le chef de l'Etat Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. «On leur avait dit que le deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila n'allait pas marcher. Est-ce que ça marche ?», a déclaré Adolphe Muzito, avant que les militants ne répondent pas la négation. L'ancien Premier ministre de la RDC a également rappelé que LAMUKA avait prévenu que la coalition FCC-CACH ne marchera pas non plus. Aujourd'hui, cet ancien Premier ministre se voit comme un prophète.

Dans la ligne droite de ce meeting, Martin Fayulu a apporté son soutien au Dr Mukwege, prix Nobel de la Paix congolais qui est aujourd'hui sujet des menaces de mort. «Tous comme un seul homme, nous serons derrière ce digne fils du pays. Personne ne va nous intimider».