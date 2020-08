Congo-Kinshasa: Finances - Vers la modernisation et l'informatisation des opérations fiscales

Cent cinquante millions Usd est le montant de l'accord de financement GCL n°(2020) 1 total n°(693) conclu entre la République Démocratique du Congo et la Banque d'Import et d'Export de la République Populaire de Chine, Exim Bank of China, en date du 4 mars 2020.

Cet accord porte sur le projet de modernisation et d'informatisation du Système de Communication du ministère des Finances. Le Projet a pour objectif de moderniser et informatiser les opérations fiscales afin d'optimiser le recouvrement des impôts et taxes et, par conséquent, d'augmenter les recettes de l'Etat. Il sera question de centraliser les informations relatives aux opérations fiscales, et d'en fournir une plus grande visibilité aux autorités politiques, administratives, en temps réel.

Le Projet comprend principalement cinq (5) composantes notamment,

Composante 1. La mise en place des Réseaux Locaux et d'Interconnexion des bureaux.

-Sous-composante 1.1. La mise en place d'un réseau de connexion couvrant trois (3) centres de données, quatre (4) Quartiers Généraux (dont 1 au Ministère des Finances). Cette sous composante vise à mettre en place un réseau d'interconnexion par faisceaux hertziens. Cette interconnexion reliera un ensemble de 105 bureaux des régies financières, dans les principales villesdu pays.

-Sous-composante 1.2. Le développement d'une solution de bout en bout, comprenant des réseaux de campus pour les bureaux, des réseaux d'agrégation ainsi que les équipements associés. Cette sous composante vise à mettre en place un système intégré de la gestion fiscale couvrant l'ensemble et processus des opérations fiscales.

Composante 2. La mise en place d'un Réseau de Couverture Mobile haut débit. Cette composante prévoit le déploiement d'un réseau mobile 4G (eLTE) composé de : 27 Stations de Base ; 1 Central de commutation ; un lot des terminaux mobiles et de-bureaux.

Composante 3. La construction de bâtiments pour abriter les data centers et des bureaux. Il sera construit quatre (4) bâtiments (Rez-de-chaussée+ 3 niveaux de 200 m2 chacun). Trois (3) bâtiments abriteront trois data centers et un bâtiment sera consacré à des bureaux. Les 3 data centers seront déployés dans les villes de Kinshasa, Goma et Lubumbashi. En plus du data center, la ville de Kinshasa va aussi accueillir les bureaux.

Composante 4. Déploiement des Infrastructures informatiques (Data centers). Il s'agira d'installer trois (3) data centers modulaires ; des Serveurs ; des unités de stockage pour les applications ; des Applications de Cloud, ainsi que 1200 kits de bureau virtuel (VDI).

Composante 5. Installation des Applications. Cette composante s'articule autour de l'installation des principales applications et systèmes ci-après :

-Un Système Electronique de Gestion fiscale Intégrée (ITAS);

-Un Système de paiement électronique. Il s'agit d'une infrastructure ouverte, accessible et interopérable qui facilitera le paiement des taxes et redevances, et améliorera la commodité des opérations fiscales pour les contribuables ;

-Une Infrastructure Clé Publique (PKI). Ce système aura pour objet de créer, distribuer, utiliser, émettre et stocker les certificats numériques et de gérer le chiffrement à clé publique. Ceci dans le but d'assurer la sécurité informatique des applications et des systèmes ;

-Un Système électronique de passation des marchés. Ce système fournira une plateforme informatisée de gestion des procédures de passation des marchés, pour réduire les coûts de gestion et améliorer l'efficacité des processus de travail y relatifs ;

-Une application de Customer Relationship Management (CRM) qui comprend entre autres le système de gestion électronique des documents fiscaux.