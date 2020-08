Egypte: Choucri discute avec Le Drian des dossiers régionaux

Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choucri a effectué un entretien téléphonique avec son homologue français, Jena-Yves Le Drian, pour discuter d'un certain nombre de dossiers régionaux relatifs aux dernières évolutions sir les scènes libyenne, palestinienne et libanaise.

Choucri et Le Drian se sont alors consultés autour des dernières évolutions de la cause palestinienne. Ils ont à cet effet mis l'accent sur l'importance de sauvegarder la solution à Deux Etats, ainsi que poursuivre les démarches visant à réaliser la paix globale et équitable, conformément aux résolutions internationales, afin d'instaurer la paix et la stabilité dans toute la région.

L'entretien téléphonique a également porté sur les dernières évolutions du dossier libyen. C'est à cet effet que Les deux ministres ont salué les deux communiqués émis par le Conseil présidentiel libyen et la Chambre des députés, portant sur le cessez-le-feu et l'interruption des opérations militaires dans toute le Territoire libyen. Choucri et Le Drian ont jugé que ces annonces constituent une étape importante sur la voie du règlement politique qui répond aux aspirations du peuple libyen à la stabilité et à la sécurité et permet ainsi de sauvegarder ses richesses. Cela est également susceptible de contrer définitivement les groupes terroristes et les ingérences étrangères qui aggrave davantage la situation en Libye.

Quant au dossier libanais, les deux ministres ont examiné les moyens de faire sortir ce pays de la cette situation alarmante, afin d'assurer un avenir sûr aux Libanais. C'est à cet effet que Choucri a affirmé que l'Egypte apporte le plein appui à la volonté du peuple libanais et contribue à répondre à ces besoins.Ils ont enfin abordé l'importance de la coopération étroite entre l'Egypte et la France pour soutenir les Libanais au cours de la prochaine période.