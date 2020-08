Egypte: PM - L'intérêt pour la culture s'inscrit dans la stratégie de l'Etat contre l'extrémisme

L'intérêt accordé par le gouvernement à la culture et le soutien aux différentes activités culturelles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement des ressources humaines adoptée par le gouvernement, a affirmé le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli qui passait en revue un rapport de la ministre de la Culture, Dr Inas Abdel Dayem, sur les efforts déployés en vue de faire face aux effets négatifs provoqués par la propagation de l'idéologie extrémiste.

Les ministères de l'Education, de la Culture et des Sports sont les organes chargés de mettre en œuvre cette stratégie, a indiqué Dr Madbouli, évoquant les gros efforts déployés par les trois secteurs. Pour sa part, Dr Inas Abdel Dayem a évoqué, dans le rapport, les activités et événements qui ont été organisés en collaboration avec un certain nombre de ministères pour sensibiliser et rectifier les faux concepts loin de l'extrémisme, sans compter les ouvrages publiés dans le même contexte.

La ministre a abordé la coopération avec le ministère de l'Information pour soutenir la stratégie de développement des ressources humaines et renforcer la prise de conscience, ce qui a permis la diffusion de concerts et de cérémonies nationales et religieuses, de salons culturels et d'expositions, organisés par le ministère.

La ministre de la Culture a mis en relief les axes que son ministère couvre pour réaliser un véritable bond qualitatif dans l'idéologie des jeunes, notamment la rationalisation des eaux du Nil, la lutte contre l'extrémisme. Pour ce faire, Dr Inas Abdel Dayem entend également renforcer la coopération avec le ministère de l'Education et de l'Enseignement.