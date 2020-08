Cote d'Ivoire: Election FIF/Sory Diabaté - "L'inspection d'état n'a jamais cité la fédération, ce sont des discours dépassés"

Le candidat déclaré à l'élection de la Fif, Sory Diabaté a consacré la journée du vendredi 21 août 2020 pour visiter les clubs résidents dans les communes de Yopougon et d'Abobo. À Yopougon, la délégation conduite par Sory Diabaté était au siège du Racing club d'Abidjan (Ligue 1), OC Taabo (D3) et Yopougon FC ( FC).

Le porteur du projet"Pour la grandeur du football ivoirien" a saisi l'occasion pour rendre hommage à la formation du Racing club d'Abidjan (RCA), championne de Côte d'Ivoire pour le compte de la saison 2019-2020. " Je ne suis pas venu faire une pré campagne ici à Yopougon.

Je suis là pour féliciter ce club pour le travail abattu et surtout pour le titre. Je suis aussi là pour exprimer ma gratitude aux dirigeants de RCA qui me soutiennent dans le cadre de cette élection" , a indiqué Sory Diabaté à l'endroit de Cissé Logossinan, président du RCA qui a reçu une copie du programme du candidat déclaré Sory Diabaté.

Idem pour Sery Valentin, président de Yopougon FC à qui Sory Diabaté a rendu hommage pour sa fidélité, sa loyauté. Sery Valentin et Cissé Logossinan ont pris l'engagement de continuer à le soutenir dans cette élection.

À Abobo, dans l'après-midi, Sory Diabaté était dans le fief de l'Olympique Sport d'Abobo (OSA) et Espoir Boucle du Cacao d'Arrah (EBC) tous des clubs de Division 3.

À l'epp Habit d'Abobo où, Sory Diabaté a présenté son programme détaillé à Amza Gamal et autres acteurs du football, il a aussi levé un coin de voile sur l'affaire des primes impayées des Éléphants en 2015. Une affaire dont ses adversaires veulent se servir pour tenter de le discréditer.

"Tout le monde sait que cette affaire de prime a été réglée. Nous ne gérons pas les primes. Quand,on finit un match de l'équipe nationale en phase finale de compétition, les primes sont arrêtées avant qu'on ne parte. L'agent comptable de l'Etat (ndlr :le régisseur des compétitions internationales) de Côte d'Ivoire est avec nous, dans notre hôtel durant toute la compétition.

Quand, on finit le premier tour, le comptable de la FIF va voir l'agent comptable pour lui demander de payer les primes.

Les documents sont mis à disposition pour le paiement par virement bancaire. L'argent est viré sur le compte des joueurs qui sont à la CAN. Est-ce que,nous avons touché cinq francs ? Quand,il passe au deuxième tour, c'est le même processus.

Comment on peut venir dire que nous avons volé l'argent de la CAN 2015? Savez-vous,ce qui s'est passé ? Quand on arrive et qu'on pense que toutes les primes sont payées, on entend murmurer. "on n'a pas reçu les primes' '.

C'est d'abord,les encadreurs qui le disent. Savez-vous ce qui s'est passé ? Ils ont donné le document qu'on dépose à la banque. La banque a cacheté le document.

Avec ça,ils sont venus nous dire que le virement à été fait. Or quand,tu déposes un ordre de virement, la banque reçoit un ordre de virement, mais elle n'exécute pas tant que ton compte ne permet pas d'exécuter l'ordre. On nous a donné ce document pensant qu'il ont engagé la procédure.

Quand,il y eu les bruits, on a interrogé la banque. Elle nous fait savoir qu'elle a reçu le document, mais le transfert n'a pas fait parce que le compte n'a pas été alimenté pour faire les opérations. C'est à ce moment là, qu'on se rend compte que l'argent n'a pas été payé.

Les investigations sont menées et les traces de l'argent ont été trouvées. L'inspection générale des finances de l'État a fait l'audit. Ce sont eux qui ont révélé où est passé l'argent. L'inspection n'a jamais cité la fédération. Parce que ce n'est pas passé par la fédération.

Certains s'agrippent à ça pour dire qu'ils ont volé l'argent des primes et ils veulent gérer la fédération. Comme, ils savent qu'ils ne peuvent pas vous battre, ils vont chercher des choses à dire. Ce sont des discours qui sont complètement dépassées", a expliqué le candidat.

Sur la question de l'assurance, Sory Diabaté a rappelé aux acteurs du football à Abobo que cette assurance fonctionne bien. Ces propos ont été étayés par le témoignage du président du RCA.

"Nous avons l'assurance-maladie. Cette assurance prend en compte, le joueur, sa femme et 4 enfants. 6 personnes par famille, soit près de 25000 acteurs sont soignés.

Nous étions au Racing club d'Abidjan, l'équipe championne, le président a pris le micro pour dire «contrairement à ce que les gens disent pour l'assurance-maladie, je vous félicite.

Mon défenseur-libéro a été opéré de ligaments croisés. On n'a pas payé cinq francs. C'est l'assurance-maladie qui a assuré » ", a rapporté le candidat dressant le bilan du comité exécutif sortant.

Il a invité les acteurs du football au rassemblement pour l'idéal commun :le développement du sport roi. " Trop de palabres ont retardé le développement du football. Les coups de force ne prospèrent pas. Ça ne donne rien.

Nous voulons une famille unie et rassemblée autour du football. Faisons le bon choix. Il ne faut pas que mon expérience soit un handicap.

Bien au contraire elle doit être un atout. Soyez fiers de me soutenir. Je compte encore sur vous", a poursuivi le candidat. Amza Gamal, président de l' Osa et Koné Djakaridja de EBC ont pris l'engagement de travailler au côté de la " team SD" pour la victoire.