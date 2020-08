Congo-Kinshasa: CNSA - La DYNACAD plaide pour une vraie coalition et non une juxtaposition

La Dynamique pour la Consolidation des Acquis Démocratiques (DYNACAD) en sigle, ce collectif de patriotes congolais composé des professeurs d'Universités, députés nationaux et provinciaux, juristes et médecins a été reçue en audience, vendredi 21 août 2020, par le président du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre et du Processus Electoral (CNSA) M. Joseph Olenghankoy Mukundji.

Ces élites intellectuelles congolaises, soucieuses de la bonne marche de l'Etat, sont allées soumettre à l'organe de surveillance et de régulation de l'Accord du 31 décembre 2018, leurs désidératas par rapport à tous ce qui gênent le bon fonctionnement des Institutions de la République.

Selon toute vraisemblance, la DYNACAD porte un doigt accusateur sur les politiques congolais qui parlent souvent au nom du peuple pendant que ce même peuple croupit dans la misère, sans le secours des gouvernants voire, de ceux-là qu'il a procuré un mandat pour le représenter au niveau du parlement.

A en croire ces élites congolaises, la coalition doit répondre aux critères d'intégration, de cohésion, coordination et non de juxtaposition entre deux forces politiques concurrentes.

Et comme cette coalition gouverne en dent de scie, elle propose donc que celle-ci rayonne effectivement, qu'elle gère comme il se doit afin de répondre à la souffrance de la population parce que c'est elle qui a la majorité gouvernante du pays

Pas du tout organisé

Aussi, la DYNACAD regrette-elle le fait que cette même coalition ne fonctionne pas au vrai sens du mot car, seuls les intérêts des uns et des autres priment. Et cette coalition devrait impulser les politiques et qu'elle devrait également être la matrice d'où naissent aussi bien toutes les lois que les réformes de l'Etat.

Elle milite en faveur de la réforme de fond en comble de l'Etat dans son ensemble et dans sa vision globale. Cette réforme, martèle-elle, doit s'opérer au sein du Parlement. La faire en dehors du cadre légal qui est le Parlement c'est violer la Constitution.

«La RD-Congo ressemble aujourd'hui à cette maison en ruine, et qu'on ne peut pas demander de réfectionner une seule chambre, en laissant toute la maison dans cet état de délabrement», fait-elle savoir.

Toutes les Institutions doivent être revisitées pour donner vie à toute la nation.

Par rapport à cette démarche, le président du CNSA a été très réceptif et a promis de s'y impliquer pour que la DYNACAD obtienne gain de cause. Ce qui permettra aux institutions du pays de fonctionner en toute harmonie pour qu'enfin, le peuple pour lequel les politiques parlent tant trouve son compte, conclu la DYNACAD.

Il y a lieu de rappeler que le président du CNSA a reçu auparavant la Synergie des Femmes pour la Paix.