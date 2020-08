Congo-Kinshasa: DCU - Vidiye Tshimanga relance les activités du parti

Département de la mobilisation, idéologie, stratégie ou encore ligues des femmes ou des jeunes, ce sont de nouvelles équipes qui ont été nommées samedi 22 août dernier par Vidiye Tshimanga, Président de la Dynamique Congo Uni (DCU), à travers le secrétaire général du parti, Hervé Bononge, nommé quant à lui au mois de mars dernier.

C'est dans ce sens que ces heureux nommés ont été officiellement présentés à Vidiye Tshimanga, dimanche 23 août, au cours d'une faste cérémonie organisée à Kinshasa. Comme pour signifier que la DCU revient ainsi avec force au sein du microcosme politique de la République démocratique du Congo.

Méritocratie

Plusieurs temps fort ont ponctué le déroulement de cette activité tenue dans la communion et l'euphorie dans le chef de tout un chacun. C'est le secrétaire général du parti qui a coordonné la présentation de chaque membre qui fait, d'ores et déjà, partie de la plaque tournante de la Dynamique Congo Uni. Hervé Bononge a laissé comprendre que le choix de différents nommés ne découle pas d'un simple hasard. Mais c'est la qualité, les prouesses ou encore les potentialités de tout un chacun qui ont été privilégiés. Quoi de plus normal était d'entendre ainsi dans les présentations de différents nommés les titres d'avocats, de banquiers, de pétroliers, d'experts en politique. Puisqu'il faut toujours mettre l'homme qu'il faut à la place, chacun a été responsabilisé au regard de ses capacités.

Nouveau souffle

Le Président Vidiye Tshimanga a, à cet effet, félicité cette équipe pour leurs nouvelles responsabilités, en les appelant à être à la hauteur de leurs tâches. Pour le conseiller spécial du Chef de l'Etat en charge des questions stratégiques, tous doivent porter haut l'étendard du parti, afin de faire, par ricochet, la grandeur de la République démocratique du Congo. "Le parti Dynamique Congo Uni a besoin de chacun d'entre vous, a besoin de votre engagement dans chaque responsabilité que vous auriez prise au sein de notre grande famille. C'est un jeune parti mais c'est loin d'être un petit parti et sa grandeur ne dépendra que de vous, de ce que vous allez accomplir, de ce que vous allez endosser et retransmettre à chaque citoyen congolais. Ce parti n'est pas celui d'un individu mais c'est le parti de chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui fera la grandeur de ce parti", a-t-il dit.

Devant la presse, Vidiye Tshimanga a noté le fait que de nouvelles personnes ont été aussi nommés pour faire bouger les lignes au sein de cette formation politique qui a déjà totalisé 5 ans d'existence. "Il y a eu des personnes nouvelles et il y a eu aussi des personnes qui ont été promues, qui ont fait des preuves là où ils étaient auparavant et qui ont eu des responsabilités un petit peu plus importantes. C'était juste une réorganisation et une nouvelle prise de contact pour relancer les activités de manière plus active", a précisé le président national.

Promoteur de la jeunesse, le numéro Un de la DCU n'a pas manqué de lancer un message aux jeunes du Congo-Kinshasa qui, selon lui, constituent la plaque tournante même du pays. Il a fait savoir que la jeunesse est et sera toujours d'un apport capital pour faire de la République démocratique du Congo, un véritable levier et poumon de l'Afrique et même du monde entier. "La jeunesse ce n'est pas seulement l'âge qui se trouve dans nos cartes d'identité ou cartes d'électeurs. La jeunesse est un état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo a une jeunesse qui a un état d'esprit et qui pourra la porter excessivement loin. Le renouveau même de l'Afrique et même du monde peut partir de la RDC", a-t-il rapporté.

De noter que parmi les nouveaux secrétaires nommés, il y a notamment, Me Arlette Odia ou encore Yves Luteke qui ont été respectivement désignés présidente nationale de la ligue des femmes et président national de la ligue des jeunes.