Cote d'Ivoire: Investiture du président Alassane Ouattara - La jeunesse féminine et professionnelle du RHDP provoque une marrée orange

Jeans-Tshirt à l'effigie d'ADO pour la plupart, Robe aux insignes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) assorti au salut de soldat pour la présidente de la jeunesse féminine et professionnelle du Rhdp (JFPRHDP), Mme Nasseneba Touré. Mais toutes arboraient fièrement un béret orange.

C'est la marque, la particularité des amazones de la jeunesse féminine et professionnelle du RHDP à l'investiture du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara le samedi 22 octobre 2020 au stade Félix Houphouët.

Elles étaient plusieurs centaines de jeunes filles venues de toutes les communes du pays réitérer leur engagement à leur candidat.

Parquées au centre de la pelouse face au podium, elles scrutaient tous les gestes et manifestaient leur joie à chacune des déclarations et propos de leur candidat.

Venues la veille, ces amazones n'ont pas hésité à dormir sur place question de ne pas se faire compter l'évènement et de s'offrir une place de choix à cette investiture historique qui a enregistré 100 000 militants du RHDP.

Ces filles dévouées se disent prêtes à accompagner le candidat du RHDP jusqu'à une victoire écrasante au soir du 31 octobre 2020. Leur slogan : " JFPRHDP debout, en avant pour la victoire d'ADO ! "

Pour atteindre leur objectif, une matrice d'activités a été dressée et remise au directeur exécutif du parti. Elles comptent prendre la route et les villages les plus reculés du pays pour battre la pré-campagne et la campagne électorale qui s'annoncent à grand pas.

La jeunesse féminine et professionnelle du RHDP existe depuis 2017. Elle revendique plus de 1000 membres et une présence dans 31 régions de la Côte d'Ivoire.