Madagascar: Espoir d'un lendemain meilleur

Et de douze pour l'épidémie de Coronavirus à Madagascar. La Grande île entame sa douzième quinzaine d'état d'urgence sanitaire depuis que le conseil des ministres a pris samedi dernier le décret y afférent.

Douze quinzaines, c'est pratiquement six mois, ou encore la moitié de l'année, que le pays vit au rythme de cette pandémie qui a fait jusqu'à maintenant plus de 800 000 morts dans le monde. Une pandémie qui est encore loin d'être vaincue. En témoignent les chiffres sur les nouveaux cas de contaminations en 24 heures enregistrés et qui démontrent un rebond inquiétant avec notamment 8 000 nouveaux cas en Espagne, 1 071 en Italie, 2 000 en Allemagne, alors que la France a enregistré plus de 4 000 nouveaux cas de Coronavirus.

A Madagascar, l'on assiste plutôt à un recul de la pandémie de Covid-19. D'après les derniers chiffres publiés par le Centre de Commandement Opérationnel Covid-19, hier, l'on a enregistré 50 nouveaux cas sur 339 tests effectués. Et Dieu merci, il n'y a eu aucun décès hier où 23 personnes ont été guéries de cette maladie. En somme, même si l'ennemi invisible continue encore à faire du mal, il sera vaincu, un jour ou l'autre. C'est une question de temps et il faut apprendre à vivre avec, pensent de plus en plus de citoyens qui veulent plus que jamais un retour à la normale des activités économiques.

Le président de la République a annoncé, hier, les nouvelles mesures de déconfinement. Des mesures plus assouplies qui, espérons le, permettront l'amorce d'une relance économique dont le pays a plus que jamais besoin. Et ce ne sera évidemment pas une chose facile puisque tous les voyants sont actuellement au rouge. L'industrie, le tourisme, les transports... des secteurs vitaux de l'économie sont en panne, avec ce que cela implique comme pertes d'emplois. Bref, les autorités auront fort à faire pour renverser la tendance. Heureusement que, même avec des moyens limités, la loi de finances rectificative constitue une arme qui permet au gouvernement, à la fois de parer aux urgences et de se préparer pour le futur. La poursuite des grands projets d'infrastructures décidée par le président de la République et traduite dans les projets d'investissements publics de la LFR démontre que le mot d'ordre est aussi d'aller de l'avant pour réaliser les objectifs du programme Emergence de Madagascar. Car la vie ne s'arrête pas avec la Covid-19 et l'espoir d'un lendemain meilleur est encore permis.