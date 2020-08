Angola: PIIM envisage cinq projets à Kiwaba Nzoje

Malanje — La construction et l'équipement de deux écoles, 12 réseaux d'aqueduc et le terrassement de 63 kilomètres de routes, ainsi que le nettoyage et l'assainissement sont inclus dans le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), à Kiwaba Nzoje, province de Malanje.

Parmi les écoles, l'une des sept salles de classe, estimée à 99,644 millions de kwanzas, sera construite au siège de la commune de Mufuma, et, selon l'administrateur communal, Alexandre Sampaio, elle pourra accueillir 690 élèves du 1er ou du 2ème cycle de l'enseignement secondaire.

Il a souligné l'existence de plus de 500 enfants hors du système éducatif cette année, non pas en raison du manque d'écoles, mais en raison de la dispersion de la population dans plusieurs villages de la région, raison pour laquelle des efforts sont déployés pour rapprocher les familles et faciliter leur accès à l'éducation et à d'autres services sociaux.

Une autre école de 12 salles de classes, estimées à plus de 148, 348 millions de kwanzas, sera construite dans le village de Kiwaba Nzoje.

Concernant les 12 réseaux de distribution d'eau, évalués à 14 millions de kwanzas chacun, ils seront répartis sur plusieurs sites de la commune de Mufuma et du siège de Kiwaba Nzoje, et devraient bénéficier à environ cinq mille habitants.

L'administratrice municipale, Joana de Matos, a déclaré que l'exécution de ces projets réduirait certaines difficultés dans la vie des habitants.

Quant aux travaux des 63 kilomètres de route, dont la construction de deux ponts en béton de 15 et 30 mètres de long, selon la responsable, il s'agit d'un investissement estimé à 269.612.736 de kwanzas.

Il s'agit de la route Bande / Ngonga Nhongo, qui relie le siège de Kiwaba Nzoje et la ville de Malanje.

Les projets en question ont été officiellement lancés dimanche, par le gouverneur de la province de Malanje, Norberto dos Santos «Kwata kanawa», et ont créé des emplois directs provisoires pouvant aller jusqu'à sept mois pour plus de 40 jeunes, dans les domaines de la maçonnerie, serrurerie, plomberie et autres.