Angola: Covid-19 - Cuando Cubango reçoit cinq ventilateurs invasifs

Menongue — Le week-end dernier, la direction provinciale de la santé de Cuando Cubango a reçu cinq ventilateurs invasifs et 10 non-invasifs dans le cadre de la prévention et de la lutte contre Covid-19.

Selon le chef du service logistique et des matériel médical, Barnabé Luís Baptista, en plus des ventilateurs, ils ont également reçu 400 masques faciaux, 400 casquettes, 200 robes jetables médicales imperméables, 50 paires de bottes en caoutchouc, 20 manteaux de biosécurité, cinq mille masques chirurgicaux, 100 lunettes protection, 160 visières, entre autres.

Les moyens seront distribués aux centres de quarantaine et dans les salles d'isolement des hôpitaux municipaux.

Distribution de matériel de biosécurité

Le Bureau provincial de l'éducation, de la science et de la technologie, a livré ce week-end du matériel de biosécurité aux écoles primaires et du premier cycle, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre Covid-19, visant à préparer la reprise des cours.

Les moyens acquis par l'institution visent à doter les écoles primaires et du premier cycle des communes de Menongue, Cuchi et Cuito Cuanavale des moyens et équipements pour prévenir et lutter contre le Covid-19.

Le matériel comprend 40 réservoirs d'eau de 5 000 litres, 30 seaux de 150 litres, 30 boîtes de gel hydro-alcoolique, 30 boîtes d'eau de Javel, 30 boîtes de détergent pour linge, 29 boîtes de savon.