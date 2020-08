Cote d'Ivoire: Urbanisation intelligente avec des quartiers autonomes - 2 entreprises s'unissent pour une opération immobilière

Après avoir rétabli son équilibre financier à travers la mise en œuvre d'un plan de redressement, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière (SICOGI) a mis le cap sur la réalisation des différents programmes de construction.

Une convention a été signée dans ce sens le 19 août dernier entre la SICOGI et le constructeur Cobat. C'était en présence du directeur général du Service de la promotion économique de la Côte d'Ivoire pour les Etats Unis, le Canada et le Mexique, l'ambassadeur Inza Camara, qui a procédé à la mise en relation de ces 2 entités signataires.

Le directeur général de la Sicogi, Fofana Bouaké, a expliqué que ce projet est la dernière tranche d'une opération qui a démarré à Abobo PK 18 sur la route d'Anyama. « La première et la deuxième tranche sont déjà habitées.

La troisième tranche est en cours de finition. La convention que nous venons de signer concerne la tranche 4. Il s'agit d'appartements en F3 (2chambres et un séjour) et F4 (3 chambres et un séjour).

L'opération de concorde est une opération de 2000 logements à travers laquelle nous essayons d'aller dans le sens d'une urbanisation intelligente avec des quartiers autonomes » a expliqué Fofana Bouaké.

Qui a rappelé que cette opération prévoit beaucoup d'équipements collectifs (des écoles, centres de santé, réservations de terrains pour des édifices religieux, un stade pour le sport, un lycée). Il s'agit d'une opération 100% en hauteur.

« Nous avions informé le public lors de la conférence de presse que nous avions animée que la SICOGI avait achevé son programme de redressement et qu'elle est aujourd'hui de retour sur le marché. L'exercice 2019 s'est achevé par un bilan positif.

Nous avions indiqué également que nous avons lancé des programmes à Abobo et à Yopougon et que nous avons aussi des programmes villes nouvelles. Et la présente signature consacre le démarrage du programme concorde 4 à Abobo.

Dans les semaines à venir, nous procéderons à la pose de la première pierre à Abobo ainsi qu'à Yopougon pour l'opération Azito. Nous allons amener les Ivoiriens à avoir une nouvelle habitude. C'est-à-dire à vivre en hauteur.

Cette question se pose de façon plus particulière au vu du coût du foncier » a-t-il dit. Le directeur général du groupe Cobat, le constructeur, Diomandé Kessé, a pris l'engagement de réaliser des maisons de qualité disponibles dans les meilleurs délais. Et ce, grâce à des partenaires techniques et financiers dotés de grandes capacités.

L'ambassadeur Inza Camara, directeur général du service économique de la Côte d'Ivoire pour les Etats Unis, le Canada et le Mexique qui a fait la mise en relation et surtout pour apporter les financements, a encouragé une telle initiative de nature à faire la promotion de champions nationaux.