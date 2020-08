Ouganda: Stella Nyanzi - «Entrer en politique afin que ma voix puisse être entendue»

L'activiste ougandaise Stella Nyanzi et le président Yoweri Museveni.

interview

En Ouganda, les élections générales de 2021 s'organisent. Parmi les nouvelles figures d'opposition: Stella Nyanzi, nommée parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique. Elle est une universitaire anthropologue et militante active pour le droit des femmes et des personnes LGBT.

Arrêtée une première fois en 2017, puis en 2018, elle a passé plus d'un an en prison pour avoir critiqué avec virulence le régime de Yoweri Museveni sur les réseaux sociaux. Enceinte lors de son emprisonnement, elle a fait une fausse couche en détention. Dans cet entretien, elle témoigne de la vie carcérale en Ouganda et des raisons qui l'ont poussé à entrer en politique.

Stella Nyanzi, comment vous avez vécu votre emprisonnement, plus d'un an dans les prisons ougandaises ?

La prison a été une expérience terrible. On dormait sur le côté. Nos corps étaient entassés comme des buches de bois. L'hygiène dans les salles de bain est terrible. L'eau est coupée. Je vivais dans une cellule avec plus de 80 prisonnières.

80 femmes, 20 litres d'eau et un WC. Lorsque je suis allée à l'infirmerie de la prison, il n'y avait pas de médicaments. Ils autorisaient les punitions corporelles, les coups sur les prisonnières. Et parfois les bleus sur mon corps étaient si importants qu'ils devaient me confiner et m'interdire de recevoir des visites.

En tout cas, je me suis faite beaucoup d'amis. Une autre chose que j'ai appréciée en prison, c'est qu'en tant que prisonnière politique d'opposition, j'étais autorisée à circuler parmi les prisonnières.

Et j'enseignais aux gens le fait que nous avons besoin en tant qu'Ougandais d'être libérés, on chantait des chansons de liberté et parfois nous étions punies. Mais c'était vraiment une bonne chose de pouvoir éveiller les consciences des prisonnières.

Cela vous a-t-il poussé à rejoindre la politique ?

J'ai souvent pensé que j'étais pénalisée et que la portée de mon activité militante, ma contestation politique n'avait pas un grand impact. Il était limité parce que beaucoup disaient qui est-elle ? Elle est tellement impuissante, pourquoi est-elle à la tête d'autres personnes elles aussi sans influence ? En prison, j'ai décidé d'être plus efficace. C'est pourquoi j'ai voulu entrer en politique afin que ma voix puisse être entendue dans des cercles plus importants.

« Il est possible de changer nos dirigeants »

Vous présentez votre candidature pour devenir député à Kampala, si vous êtes élue quelles seront vos priorités ?

Je pense que ma première priorité est d'introduire un amendement à la loi sur l'utilisation abusive de l'informatique par laquelle j'ai été arrêtée, parce que c'est une loi qui viole le droit constitutionnel à la liberté d'expression, à la liberté de pensée.

La deuxième loi que je souhaite voir retirer est celle sur les traitements de santé mentale. Le régime dictatorial de Yoweri Museveni a essayé de me soumettre à un examen mental forcé simplement parce que je critiquais le gouvernement. Ils se sont fondés sur une loi coloniale de 1938 qui a été écrite par les administrateurs coloniaux qui ne voulaient pas voir les Ougandais, colonisés à cette époque, critiquer le régime.

Il y a encore des composantes de cette loi qui sont répressives et régressives et qui visent typiquement les membres de l'opposition, les dissidents, et les critiques du gouvernement en place.

Je suis aussi intéressée par la loi sur le divorce et le mariage. Parce que cette loi statue sur les besoins des femmes particulièrement les femmes mariées. Qu'arrive-t-il en ce qui concerne les questions d'héritage de propriétés, que se passe-t-il dans les questions d'héritage pour les filles, qui dans notre société patriarcale, ne sont pas considérées comme égales aux hommes ?

Pensez-vous qu'en 2021 l'opposition a ses chances contre Yoweri Museveni ?

Participer aux élections tous les cinq ans est un droit constitutionnel auquel, je pense, chaque Ougandais doit prétendre, doit faire usage. Nous devons aller aux élections, nous devons croire qu'il est possible de changer nos dirigeants.

Cependant, je sais aussi que Yoweri Museveni a une emprise de fer sur le pouvoir. Il ne veut pas lâcher prise. Nous, dans l'opposition, avons revendiqué que toutes les élections sont une honte parce que Yoweri Museveni vole les élections. La seule opportunité que nous avons, en tant qu'opposition afin d'avoir une vraie chance de renverser Yoweri Museveni au cours des élections, est de nous unir.

Sinon avec mon long passé d'activiste je pense qu'il y a aussi du pouvoir et des possibilités à travers la protestation sociale, à travers des actions et des manifestations comme on a pu en voir dans d'autres parties de l'Afrique, dans d'autres parties du monde où les dictatures sont renversées uniquement à travers des actions civiles.