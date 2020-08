Ile Maurice: Les frères Dardenne à nouveau en cour aujourd'hui

À la sortie de la Bail and Remand Court (BRC), les deux frères Dardenne, en larmes, ont été accueillis par une foule, qui s'était déplacée pour les soutenir.

Après avoir passé une nuit en cellule, ils ont été relâchés contre une caution de Rs 5 000 chacun. Mais Jonathan et Josué Dardenne devront comparaître en cour de Mahébourg aujourd'hui pour payer leur caution. Leur panel d'avocats, composé de Mes Neelkanth Dulloo, Chetan Baboollal, Rouben Mooroongapillay, Shakeel Mohamed, Olivier Barbe, Jim Seetaram et Alexandre Leblanc, va alors présenter une motion de radiation des accusations dont les deux hommes font l'objet, soit rogue and vagabond et assault with premeditation.

Les deux frères, des plaisanciers de Trou-d'Eau-Douce, ont été arrêtés tôt samedi matin à la suite d'une plainte de Sunny Kumar Sewdin. Selon Me Mooroongapillay, un des avocats qui représente les intérêts des deux frères, le plaignant a été appelé à faire une déposition supplémentaire. «Dans sa première version, il n'y avait pas la préméditation. Il a donc été appelé à faire un further statement pour permettre l'arrestation de Jonathan et Josué Dardenne.» Peu après minuit, un partisan de la circonscription nº9, un homme de 37 ans, a enregistré sa plainte. Dans sa déposition, il mentionne aussi son ami Deeraj (Chetram) Sangam, «l'homme en vert», qui a dû se réfugier dans les locaux du Central Electricity Board de Mahébourg et qui est le protagoniste d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Après leur arrestation, les deux frères ont dû attendre longtemps avant d'avoir accès à leurs hommes de loi. Ce n'est que vers 13 heures que les déclarations de Jonathan et Josué Dardenne ont été consignées aux Casernes centrales. Ils sont accusés d'avoir agressé deux partisans du MSM à la suite de la comparution mouvementée des ministres Sudheer Maudhoo et Kavy Ramano, vendredi, au tribunal de Mahébourg.

Les frères Dardenne nient les accusations portées à leur encontre. Ils expliquent qu'ils se sont juste interposés entre des villageois et l'agent du ministre Maudhoo, Chetram Sangam, qui se faisait malmener car il s'était mis à insulter des membres du public. Me Chetan Baboolall, un des avocats du panel, maintient que les droits de ses clients ont été bafoués car ils ont été arrêtés sans être informés du motif. Qui plus est, le panel d'avocats a dû attendre plus de trois heures avant de pouvoir rencontrer ses clients.

Par ailleurs, Me Neelkanth Dulloo, un autre membre du panel d'avocats, a déposé deux motions en cour, hier. Il souhaite savoir à quelle heure le warrant pour l'arrestation des deux frères a été signé et à quelle heure ils ont été arrêtés. De plus, il souhaite que la personne responsable de la gestion de la force policière au ministère de l'Intérieur réponde sur la provenance des ordres émis aux policiers. «Je me base sur la perception nationale et internationale pour cette motion», a-t-il expliqué.