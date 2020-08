Madagascar: Energie-Volobe - Le projet attend le feu vert des autorités

Le projet de construction du plus grand barrage hydroélectrique du pays avance à pas de fourmis. Les promoteurs s'impatientent.

Sur les starting blocks. L'aménagement hydroélectrique de Volobe Amont est en cours de finalisation sur le papier. Pourtant, l'attente est longue pour la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV) composée d'actionnaires comme Jovena Madagascar du groupe Axian, SN Power, Africa 50 et Colas. Ils se sont réunis récemment à Toamasina avec les représentants de la Jirama et de l'État.

Le projet en est à la finalisation de l'étude d'impact environnemental et social, de ses plans de gestion et de la préparation des appels d'offre, liés à l'approvisionnement général du projet surtout pour la phase construction. Cependant c'est l'attente de la signature des contrats de concession et de vente avec l'État qui reste à réaliser. «CGHV a construit sa relation avec l'État et la Jirama sur la base de la coopération et de la transparence. D'où cette rencontre avec les parties prenantes locales durant laquelle nous avons pu parler de la situation actuelle et de l'avancement du projet » avance Rémy Huber, Directeur général de CGHV.

Réduction des prix

Ce responsable ajoute « Ce projet d'aménagement hydroélectrique de Volobe Amont va générer des retombées économiques fortement inclusives grâce à la réfection des routes, l'installation de pont sans parler des valeurs ajoutées en termes d'approvisionnement et d'emploi. Certes, la crise sanitaire avait ralenti la mise en œuvre de certaines actions mais nous sommes confiants quant à l'engagement du gouvernement ainsi que les partenaires clés comme la Banque mondiale et les autorités locales pour matérialiser cet engagement par la signature des contrats dans le meilleur délai possible. »

Des propos qui formulent les engagements de la compagnie, notamment à travers la dynamisation de l'économie régionale et l'exploitation de la centrale, sur une concertation soutenue avec les forces vives concernées, telles l'administration publique, les partenaires financiers, les opérateurs économiques, la société civile et surtout, la population locale. Concrètement, le projet ambitionne de se substituer à la production d'électricité à base de diesel ou de fuel lourd qui coûte cher tout en réduisant de moitié des coûts de fourniture de l'électricité de la Jirama jusqu'au consommateur final avec un prix cible de vente pour la Jirama de 5,75 centimes d'euros par KWh.

« Ce projet Volobe Amont va permettre de réduire les dépenses de la JIRAMA qui est actuellement est à peu près 17 à 18 centimes d'euros par KWh et va par la suite impacter positivement le prix à la consommation. Plusieurs efforts ont été déployés pour améliorer l'accès à l'électricité comme le développement de l'énergie solaire. Toutefois, pour le développement du secteur industriel à Madagascar, elle est loin d'être suffisante d'où l'importance du projet Volobe Amont» conclu Solo Andriamanampisoa, président du conseil d'administration de la Jirama.