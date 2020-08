Madagascar: Le fanatisme en 1572

Aujourd'hui, c'est la Saint-Barthélemy. Un nom qui, contrairement à Valentin ou Sylvestre, est à jamais associé à l'un des événements les plus sanglants de l'histoire: une journée qui a dévoilé le vrai visage inhumain du fanatisme. Pour nous, la Saint Barthélemy devrait être un jour de plus pour moissonner une des nombreuses leçons plantées par l'Histoire.

448 ans que le fanatisme a affiché son appartenance au côté obscur. Mais depuis, l'homme n'a rien appris des dommages et des morts qu'il a laissés et qu'il continue de semer sur son passage. Une emprise meurtrière dont un pic, évalué à 30 000 morts, a été atteint durant la sombre période qui a commencé par la funèbre journée du 24 août 1572.

Rétrospective. 1572, une fracture religieuse déchire une France écartelée, tiraillée par les forces catholiques et protestantes (les huguenots) qui l'habitent. Et bien qu'officiellement, une trêve ait été signée en 1570, le conflit larvé n'avait besoin que de la chaleur capable de faire sauter le couvercle de la marmite. Deux ans après la signature de cette trêve, la limite fut atteinte.

Le feu fut ravivé le 18 août 1572, jour du mariage du prince protestant Henri de Navarre, futur Henri IV, avec Marguerite de Valois (la fameuse Reine Margot d'Alexandre Dumas), sœur du roi Charles IX. Célébrée à Paris, ville catholique et sommet de l'anti-protestantisme, la cérémonie a vu la présence d'un très grand nombre de nobles huguenots, les bois de chauffage qui feront culminer la température de la rage. L'amiral de Coligny, leader de la faction protestante et objet d'un attentat qui n'a touché que son bras gauche et sa main, fut la première victime de cette colère. Les protestants réclamèrent justice.

C'est alors que, poussée par la crainte d'une révolte protestante, la reine mère Catherine de Médicis ordonna l'élimination des chefs huguenots. Le 24 août, Une opération commando, enclenchée avant le lever du soleil, égorge Coligny dont la mort précède celle de 200 autres nobles protestants. Réveillée par le tocsin de l'église de SaintGermain l'Auxerrois, la population parisienne, après avoir eu connaissance du massacre, exprime la fureur réprimée depuis 1570 qui put enfin exploser. Des dizaines de milliers de protestants, hommes, femmes, enfants, qui ont eu le malheur de rencontrer des catholiques échauffés par un fanatisme longtemps frustré, furent tués.

Comme en France en 1572, Madagascar souffre d'une bipolarisation sauf que celle-ci est plus politique que religieuse. Comme en France en 1572, chaque faction s'auto proclame détentrice de la vérité et jette l'anathème sur l'autre. Les adhérents, dont la vision est corrompue par les œillères du fanatisme, voient, sur la tête de leur leader, une auréole, une illusion de perfection. Ce qu'il fait n'est jamais condamnable et gare à ceux qui osent dire du mal de lui. Les foudres des fanatiques s'abattront sur eux comme elles étaient tombées, dans la pièce de Molière Le Tartuffe ou l'Imposteur (1669), sur Damis qui a voulu montrer le vrai visage de Tartuffe à Mme Pernelle qui lui a répondu: « C'est un homme de bien, qu'il fut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir querellé par un fou comme vous ».

C'est ce même poison du manichéisme qui contamine nos vies. « Mon camp est totalement blanc et tout le mal est chez l'adversaire diabolique où le bien est totalement absent », pense le fanatique. Heureusement que les réseaux sociaux sont là pour recevoir toute cette haine et nous éviter un autre massacre de la Saint-Barthélemy.