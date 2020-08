Madagascar: Rentrée scolaire - La série OSE en vigueur dès la classe de première

De nouveaux types de baccalauréat pour la prochaine année scolaire ?

Dans chaque lycée public d'enseignement général de la capitale, les élèves autorisés à passer en classe de première doivent choisir entre trois séries s'ils confirment leur réinscription dans le même établissement. La nouvelle série spécialisée dénommée OSE ou Organisation-Société-Economie est proposée aux lycéens qui vont se réinscrire pour être en classe de première.

Il s'agit d'une innovation contenue dans le PSE ou Plan sectoriel de l'éducation dont l'application définitive a été interrompue par les changements à la tête du ministère de l'Education nationale depuis 2018. Deux ans après, le changement radical dans le domaine de l'éducation va prendre de la vitesse. D'après un responsable, « les élèves qui viennent de terminer l'année scolaire en classe de seconde et qui passent en classe supérieure sont soumis au choix entre les séries L, S, ES. A la rentrée, les classes de première seront réparties suivant le nombre d'élèves dans ces trois séries. Il n'y a plus de série A, C, D. Les élèves littéraires seront naturellement en série L, les scientifiques en S, et la série OSE s'ouvre aux élèves privilégiant l'étude des sciences sociales incluant le fonctionnement des entreprises, de l'économie, de la société dans laquelle on vit ».

L'insertion de cette nouvelle option à choisir dans le second cycle de l'enseignement général obéit à une logique d'orientation des élèves pour préparer au plus tôt leurs études supérieures. L'enseignement supérieur qui enregistre jusque-là un taux de réussite de l'ordre de 10% est marqué par une erreur de filière chez les étudiants qui réussissent au baccalauréat. Selon Prisqualine Lamache, proviseure du lycée Jules Ferry Faravohitra dans la capitale, « une excellente note dans la matière SES ou Sciences économiques et sociales est attendue de chaque élève en série OSE ».

Lancé au premier semestre de cette année, le recrutement des enseignants qui s'occuperont de cette matière de base dite SES va être suivi de la formation des cent-soixante-huit candidats retenus. Ces derniers seront les premiers professeurs de SES dans les lycées publics à la rentrée. Tandis que la série OSE fait irruption dans le système éducatif, les séries littéraire et scientifique ont cessé d'exister dans les lycées à la rentrée scolaire de 2011. Cette situation a obligé des élèves en classe de première L ou S à choisir obligatoirement entre les séries A, C, D au moment de leur admission en classe terminale. Un professeur de Mathématiques au niveau d'un lycée expérimental de l'époque, a été catégorique en affirmant « que l'élève est un être humain destiné à avoir soit un penchant littéraire soit une habilité scientifique, écartant par-là la possibilité pour l'adolescent en croissance d'avoir un cerveau à double tendance ».