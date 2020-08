Ile Maurice: Arrestation des frères Dardenne - La police n'avait pas de mandat d'arrêt

Les avocats de Jonathan et Josué Dardenne avaient déposé une motion en cour hier pour savoir à quelle heure le mandat d'arrêt avait été signé et à quelle heure l'arrestation a eu lieu. La réponse est tombée en cour de Mahebourg ce lundi 24 août. A l'heure de l'arrestation des deux accusés samedi matin, la police n'était pas en présence d'un «warrant of arrest».

C'est un officier de la police lui-même qui a confirmé la nouvelle. D'ailleurs, même lorsque l'interrogatoire a commencé plus de cinq heures après l'arrestation, la police n'était toujours pas en présence du mandat. Selon Me Jim Seetaram, un des avocats du panel, cette situation est une première. «Cé la première fwa ki enn ofisié lapolis inn vin admet ki dan enn case, pa ti ena warrant» a-t-il fustigé. C'est pour cette raison que Me Rouben Mooroongapillay parle d'arrestation illégal.

Par ailleurs, les avocats ont rappelé que pendant qu'il attendaient au Central Criminal Investigation Department et n'avaient pas accès à leurs clients samedi 22 août, le plaignant donnait une deuxième déposition. La première déposition, enregistrée la veille, concernait un cas d'agression. «Cé pa enn 'arrestable offence» a précisé Me Chetan Baboolall. C'est la deuxième déposition de Sunny Kumar Sewdin, accusant Jonathan et Josué Dardenne de «Rogue and Vagabond», qui devait justifier leur arrestation.

Le panel est éganement composé de Mes Neelhanth Dulloo, Olivier Barbe, Adrien Duval et Alexandre Leblanc.