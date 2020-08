Ile Maurice: Fermeture de l'autopont de Decaen à partir du 25 août pour cause de travaux

communiqué de presse

L'autopont de Decaen, situé sur l'autoroute M1 à hauteur du rond-point du Caudan, sera fermé à la circulation à partir du mardi 25 août 2020 afin que des travaux de réparation y soient réalisés en raison des fissures constatées sur une partie de cette route.

Ces travaux, qui seront effectués par la firme General Construction Co. Ltd, dureront six mois, et comprendront la démolition de la partie abîmée et la reconstruction en béton armé sur des pieux.

Dans cette optique, le ministre du Transport routier et du Métro Léger, M. Alan Ganoo, et le ministre des Infrastructures publiques et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, ont effectué une visite sur place le vendredi 21 août 2020.

Le ministre du Transport a indiqué qu'un plan de déviation routière, approuvé par la Traffic Management and Road Safety Unit, sera mis en œuvre dans cette partie de la capitale le temps des travaux.

Quant au ministre Hurreeram, il a précisé que, les fissures ayant été constatées pendant de la période de garantie, c'est au contracteur, en collaboration avec la Road Development Authority, que revient la responsabilité de remédier à ce problème.

Pour rappel, l'autopont de Decaen, dont le but est de rendre fluide le trafic à l'entrée de la capitale, est entré en opération fin novembre 2018. Le coût du projet s'élevait à Rs 320 millions.