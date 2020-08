Gabon: BAC 2020 - Les résultats seront envoyés par messagerie aux élèves

La crise sanitaire liée au Coronavirus va semble-t-il bouleverser les habitudes en ce qui concerne la délibération du BAC 2020. Les liesses comme à l'accoutumé ne se feront pas comme l'a précisé le ministre de l'Education Nationale.

Le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, ministre en charge de l'Eduction nationale a, lors d'une interview, indiquée que la proclamation du Baccalauréat 2020 ne se fera pas comme les années antérieures. Et pour cause, la pandémie du Covid-19 ne le permettra pas, car les contraintes sanitaires obligent le Ministère de l'Education Nationale à devoir revoir sa copie.

« Nous avons déjà mis un système en place qui est opérationnel. Nous allons envoyer les résultats par messagerie sur les numéros de portable des candidats. L'affichage des résultats se fera à minima. On procédera, comme on l'a fait pour la remise des bulletins. On va privilégier la communication numérique, et la communication sur papier si cela s'impose. Il est important d'éviter les rassemblements. Donc, on ne prendra pas de risque », souligne Patrick Mouguiama-Daouda.

Finis donc les liesses et cris de joie lors de la proclamation du Baccalauréat, l'examen qui a débuté le 20 août dernier verra les premiers résultats être donnés le 2 septembre, puis le second tour le 10 septembre. Vraisemblablement, dans tous les centres d'examens, l'affichage des résultats se fera à minima. L'essence du baccalauréat repose en partie sur l'affichage des résultats au grand public, car c'est un moment unique qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie pour un élève. Donc pour éviter que le virus ne se propage, le Ministère en charge de l'Education Nationale va donc procéder autrement et protéger les élèves.