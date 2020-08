Afrique de l'Ouest: Appel à contributions pour le numéro spécial de la Revue Economique et Monétaire

document

Thème : Les économies de l’UEMOA face à la pandémie du Covid-19 : Politiques économiques et perspectives

Une décennie après la crise économique mondiale de 2008, une nouvelle récession s'annonce en raison de la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus (Covid 19) qui a atteint près de 149 pays et causé des centaines de milliers de décès. Cette pandémie dont le foyer est parti de Wuhan (Chine) en décembre 2019 a des répercussions sans précédent au niveau global. Selon les estimations du FMI (avril 2020), « l’économie mondiale devrait connaître une forte contraction de 3% en 2020, soit un recul bien plus marqué que lors de la crise financière de 2008 ». Dans ce contexte, les économies de l’UEMOA sont également affectées, en raison de leur intégration à l’économie mondiale et des impacts des mesures mises en place pour pallier les conséquences de ce fléau. Selon les Services de la BCEAO, la croissance économique de l'Union prévue en 2020 à 6,6% pourrait se replier de 4,4 points de pourcentage ou plus, en fonction de la gravité de la crise.

Afin de cerner les aspects critiques de cette crise, son impact sur les économies de l’UEMOA et proposer les orientations de relance en termes de recommandations de politique économique, la BCEAO a décidé d'inviter la communauté scientifique et universitaire à la préparation d'un numéro spécial de la Revue Economique et Monétaire (REM) sur le thème : « Les économies de l’UEMOA face à la pandémie de la Covid 19 : politiques économiques et Perspectives ». Ce numéro spécial sera consacré aux analyses théoriques et empiriques de l’impact de la pandémie de la Covid 19, la pertinence des mesures de politiques monétaire et budgétaire et les perspectives de long terme.

En particulier, les contributions devraient permettre d'apporter des réponses, entre autres, aux questions ci-après :

Quel est l'impact macroéconomique de la pandémie sur l'endettement public et la capacité de résilience des économies de l’Union ? Quelles politiques monétaire et budgétaire mettre en œuvre ?

Quel est l'impact de la crise sanitaire sur le secteur financier et monétaire de l'Union ? Par quels mécanismes la crise a-t-elle affecté les banques et les SFD ainsi que le financement de l'activité économique ?

En prenant en compte l’existence d’un important secteur informel, le contexte d'accès limité au crédit et la dépendance vis-à-vis des matières premières, comment modéliser la propagation ou l'effet de contagion de la crise sanitaire aux autres secteurs des économies de l’Union ?

Quelles politiques de relance à long terme pour pallier les conséquences de la pandémie et quelles orientations nouvelles pour améliorer les performances des économies de l’Union ?

Toutefois, les articles traitant de toute autre problématique liée à l'analyse de l'impact de la Covid-19 sur les économies de l'Union seront également pris en considération.

Les articles soumis dans le cadre du présent appel à contributions feront l’objet d’un numéro spécial de la Revue Economique et Monétaire de la BCEAO à paraître en décembre 2020, s'ils reçoivent un avis favorable pour publication au terme de leur évaluation par le Comité Scientifique de la Revue.

Par ailleurs, tout en respectant les exigences scientifiques évoquées ci-dessous, les articles à publier dans la REM doivent être rédigés d’une manière accessible à un lectorat étendu, qui ne serait pas forcément composé que de spécialistes des questions traitées. Ce format peut être consulté dans les parutions de la REM à l’adresse suivante : https://www.bceao.int/fr/publications/revue-economique-et-monetaire.

Les candidats intéressés sont priés de présenter leur soumission sous le format retenu* pour la REM et de la transmettre à l’adresse suivante : rem@bceao.int. La date limite de soumission des manuscrits est fixée au 30 novembre 2020.

* Les articles à publier doivent obéir aux conditions d’éligibilité suivantes :