Algérie: Amine Gouiri - Avec un doublé, le Franco-algérien frappe fort d'entrée

Il a de la fourmi dans les jambes et avait hâte de commencer avec l'OGC Nice après n'avoir pas eu sa chance à Lyon. Et Amine Gouiri n'a pas déçu. Le Franco-algérien s'est illustré de la plus belle manière ce dimanche avec les Aiglons à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

Titulaire contre le Racing Club de Lens, Gouiri, arrivé de Lyon cet été pour 7 millions d'euros, a été l'auteur de deux inspirations géniales qui a permis à Nice de l'emporter après l'ouverture du score des Sang et Or grâce à un but sur pénalty de Gael Kakuta.

Après avoir égalisé à la 23è minute en enroulant une frappe magnifique du droit à l'entrée de la surface, Gouiri récidive à la 75è pour donner la victoire à Nice.

Avec ce doublé, l'Algérien fait fort et lance donc les hostilités. Désormais titulaire et plus en confiance, l'attaquant de 20 ans a l'opportunité de montrer ce dont il est capable.