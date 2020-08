Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - «Je me soumets au verdict de mes concitoyens»

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a déposé ses dossiers de candidature pour l'élection présidentielle 2020, ce lundi 24 août 2020, au siège de la Commission électorale indépendante (Cei), sis à Abidjan-II Plateau.

Après le dépôt des documents, s'il s'est réjoui d'avoir posé cet acte et affirme qu'il se soumet au verdict des Ivoiriens sur qui il compte pour que ce scrutin se déroule dans la paix et la tranquillité. Et il espère que les Ivoiriens se souviendront de son bilan des neuf (9) ans qu'il a passé à la tête du pays.

« Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 Octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élections soit apaisée et que les Ivoiriens, nos concitoyens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. Je considère que notre pays fait la démonstration de l'enracinement de la démocratie et depuis ces dernières élections et comme je l'ai indiqué également tout à l'heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel, ces 9 dernières années.

Mais surtout je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix et une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens ». Telle est la déclaration du Président de la République, face à la presse.

M. Alassane Ouattara est la première personnalité à avoir déposé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement et cadres de son parti, le Rhdp.

Il faut rappeler que son investiture s'est tenue le samedi 22 août 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Plateau.