Cote d'Ivoire: Bingerville - Les meilleurs diplômés aux examens 2020 célébrés à Liverpool

Les meilleurs diplômés aux examens à grands tirages de cette année scolaire ont été célébrés, le 22 août 2020, à Liverpool un quartier de Bingerville. La cinquième édition de cette initiative de la jeunesse dudit quartier a été soutenue par la Fondation Hermann N'Zi.

C'est une célébration qui a concerné les onze meilleurs candidats admis à l'entrée en sixième, les six premiers aux BEPC et les six meilleurs ayant décroché le baccalauréat, soit 23 impétrants au total.

Ces élèves brillants ont reçu chacun de cette fondation, un diplôme d'excellence et un kit complet de fournitures scolaires pour ceux ayant obtenu l'entrée en sixième et le BEPC, et un ordinateur portable pour les nouveaux bacheliers.

Pour le président Hermann N'Zi dit Modibo, ce soutien de son institution vise à encourager ces élèves méritants à continuer dans cette dynamique de l'excellence et du travail bien fait. Mais aussi à susciter chez les autres n'ayant pas été primés ce jour, le goût de l'effort et le sens du mérite.

"Notre Fondation voudrait à travers ce don, apporter sa contribution aux efforts du gouvernement dans sa volonté de former une jeunesse efficiente, capable d'assurer efficacement la relève de demain, pour une Côte d'Ivoire émergente", a souligné le premier responsable de cette structure oeuvrant pour le social, la jeunesse et le numérique.

Oumar Cissé agent de transit et président des jeunes de Liverpool a pour sa part, remercié le parrain pour sa sollicitude.

Sans omettre d'exhorter les bénéficiaires à faire bon usage des cadeaux reçus, afin de relever le défi d'une jeunesse studieuse et bien formée que se sont assigné les jeunes de ce secteur de Bagba à Bingerville.

Rappelons que des défilés de mode, ballets et sketches exécutés par les enfants du quartier ont tenu en haleine les participants à cette sympathique fête du mérite.