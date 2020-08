Egypte: Les deux accords de 53 millions d'USD adoptés par le parlement soutiennent les efforts de l'Etat face au Covid-19

Les deux accords de 53 millions d'USD adoptés par le parlement soutiennent les efforts de l'Etat face au Covid-19

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat a indiqué que les deux accords de 53 millions d'USD conclus avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et qui ont été approuvés par le parlement, soutenaient les efforts de l'Etat en matière de lutte contre Covid-19.

Dans un communiqué publié lundi par le ministère de la coopération internationale, Mme El-Machat a mentionné que ces deux accords faisaient partie de la plate-forme de coopération entre les partenaires du développement multilatéraux et bilatéraux lancée par le ministère en avril dernier dans le but de consolider les cadres de dialogue et de coopération entre le gouvernement et les partenaires du développement.

Plusieurs ateliers du travail ont été tenus par cette plate-forme de concert avec les ministères concernés et des responsables des institutions internationales pour jeter la lumière sur les efforts du développement déployés dans les divers secteurs et fixer les priorités du financement lors de la prochaine période surtout dans le secteur de la santé, a-t-elle fait savoir.

Les deux accords, a-t-elle précisé, visent à renforcer la capacité du gouvernement à faire face à cette pandémie.

Il s'agit d'un accord de prêt, conclu le 5 juillet dernier entre l'Egypte et la BIRD d'un montant de 50 millions d'USD, et d'une lettre d'entente entre le gouvernement égyptien et le FADES sur une aide d'un million de dinars koweïtiens (3.2 millions d'USD) pour contrer le coronavirus.