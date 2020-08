Maroc: Réunion arabe pour le suivi de la mise en œuvre de la Grande zone arabe de libre-échange

Le Caire — Le Comité de mise en œuvre et de suivi du Conseil économique et social arabe a tenu, lundi, une réunion à distance avec la participation de représentants des États membres arabes de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE), consacrée à discuter de la mise en œuvre et de l'activation de la zone arabe libre.

Dans un communiqué, le Conseil a souligné l'importance du rôle du comité dans le suivi de la GZALE et le rôle essentiel dans la poursuite de la communication et la coordination entre les pays arabes pour réaliser davantage de progrès dans la promotion de l'intégration économique interarabe, notant la nécessité de répondre aux exigences de la GZALE.

La réunion a débattu, selon la même source, du suivi de la mise en oeuvre de la GZALE et des obstacles auxquels les pays sont confrontés dans l'application des dispositions de la zone de libre-échange arabe.

Le rapport périodique de l'Union des chambres arabes sur le suivi de la zone de libre-échange, en plus de la poursuite des travaux des comités développés dans le cadre de la GZALE et du suivi des travaux du groupe arabe de spécialistes de la lutte contre le dumping, du soutien et des mesures de prévention, ont également été évoqués au cours de cette réunion.