Madagascar: Covid-19 - Madagascar enregistre un taux de guérison de 93%

Selon les données d'une étude de Data Gouv.F publiée le 24 août, Madagascar possède le sixième haut taux de guérison en Afrique.

Madagascar est actuellement le 23e pays au monde ayant le plus haut taux de guérison. Ce classement prend en compte les cent quatre vingt-cinq pays ayant plus de cent cas confirmés de Covid-19. Il y a deux semaines, ce pays était classé soixante- et- onzième.

Au soir du 22 août, il comptait 14 277 cas confirmés de Covid-19. Il s'agit du nombre de cas cumulés depuis le 19 mars 2020. Parmi ces patients, 13 332 ont été déclarés guéris , disposant ainsi d'un taux de guérison de 93,38%. Donc, 10% de plus à peine une semaine. Ce ratio est le 23e plus haut taux dans le monde et le 6e plus haut taux en Afrique.

Au niveau mondial, ce classement est désormais dominé par la Biélorussie qui enregistre un taux de guérison de 97,5%. Sur les 70285 cas que compte le pays, 68 577 ont totalement recouvré la santé, et 1708 patients restent en traitement. Le Qatar est le deuxième pays au monde possédant le plus haut taux de guérison avec 97,23%.

En Afrique, Djibouti est le premier pays disposant du plus haut taux de guérison (97,23%), suivi de Maurice (96,53%). La Grande Ile se retrouve devant des pays comme le Tchad (88,49% ou le Maroc (68,96%).

Par ailleurs, Madagascar compte 178 décès liés à la Covid-19 et dispose ainsi d'un taux de décès de 1,25%, soit le cinquantième plus faible taux de décès au monde et le quinzième en Afrique.

Sur le continent africain, ce sont les Seychelles qui sont les mieux placés avec zéro cas de décès, donc, 0% de taux de décès. L'Erythrée dispose du deuxième plus faible taux de décès en Afrique, avec également zéro décès sur 306 cas contaminés. Suivent le Burundi (0,23%), le Botswana (0,23%) et le Rwanda (0,38%).

Dans le monde, ce sont actuellement les Pays-Bas qui disposent du plus haut taux de décès liés à la Covid-19, avec 9,15%. Le Tchad est le deuxième (7,74%) et l'Espagne occupe la troisième position (7,47%).

Avant le bilan quotidien du Centre de commandement opérationnel de Madagascar du 23 août, 767 patients contaminés par la Covid-19 sont en cours de traitement. Quatre-vingts d'entre eux présentent une forme grave. Depuis le 19 mars, 54691 tests par PCR ont été effectués et 5092 tests par GeneXpert.

Le GeneXpert est un outil recommandé par l'OMS dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Sa sensibilité est de l'ordre de 89 % sur les prélèvements pulmonaires avec une spécificité de 99 %.